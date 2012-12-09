  1. اقتصاد
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۸:۲۷

قیمت انواع ارز در یکشنبه/

قیمت انواع ارز مبادلاتی ثابت ماند

قیمت انواع ارز مبادلاتی ثابت ماند

قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز یکشنبه نوزدهم آذرماه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز یکشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت انواع ارز نسبت به روز گذشته ثابت باقی مانده است.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز 2459 تومان، یورو 3177 تومان، درهم 669 تومان و لیر ترکیه 1374 تومان نرخ‌گذاری شده است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز یکشنبه به شرح جدول ذیل است:

جدول قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی

نوع ارز

قیمت امروز(ریال)

قیمت دیروز(ریال)

دلار

24588

24588

یورو

31771

31771

درهم امارات

6692

6692

لیرترکیه

13744

13744

یوآن چین

3945

3945

روپیه هند

452

452

روبل روسیه

797

797

یکصد ین ژاپن

29800

29800

یکهزار وون کره جنوبی

23000

23000
 
کد مطلب 1761196

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