  1. دانشگاه و فناوری
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۹:۴۴

حمایت 27 میلیارد ریالی ستاد نانو از 3 هزار پایان‌نامه و مقاله پژوهشی

حمایت 27 میلیارد ریالی ستاد نانو از 3 هزار پایان‌نامه و مقاله پژوهشی

ستاد توسعه فناوری نانو در آذرماه سال جاری با اعطای بیش از 27 میلیارد ریال از بیش از 3 هزار پایان‌نامه و مقاله علمی- پژوهشی حمایت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد توسعه فناوری نانو به منظور توسعه این فناوری در بخش‌های مختلف صنعتی کشور، در قالب اعطای تسهیلاتی از محققان این حوزه حمایت می‌کند.

در این راستا در آذرماه سال جاری این ستاد مبلغ 27،067،500،000 ریال بابت حمایت تشویقی به 3 هزار 652 نفر از محققان فناوری نانو پرداخت کرده است.
 
حمایت های تشویقی به دانشجویانی که پروپوزال پایان‌نامه آنها تا آخر شهریور ماه سال جاری داوری و تایید شده باشند، دانشجویانی که پایان‌نامه دفاع شده آنها تا آخر شهریور داوری و تایید شده و در یکی از همایش‌های مورد تایید ستاد نانو شرکت کرده باشند و همچنین افرادی که مقالات ISI آنها تا 15 تیر ماه سال جاری در ستاد توسعه فناوری نانو تایید شده باشند، اعطا شد.
 
پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، دکتری، مقالات علمی- پژوهشی، ارائه مقاله در کنگره خارجی و دانشجویان پسادکتری مشمول حمایت‌های ستاد توسعه فناوری نانو می شود.
کد مطلب 1761197

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