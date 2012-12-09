رشد اسلام هراسی نشان به خطر افتادن منافع غرب است

آیت الله محمدعلی تسخیری مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رشد اسلام هراسی در غرب تصریح کرد: اسلام هراسی سابقه طولانی در تاریخ دارد، با مطالعه تاریخ اندلس، متوجه می شویم که از آن زمان غربیان شروع کردند به مطالعه اسلام تا آن را رد کنند و در رابطه با پیامبر(ص) و قرآن تشکیک کنند و این مسئله اسلام هراسی در اثنای جنگهای صلیبی شدت گرفت و ابعاد دیگری به خود گرفت یعنی علما و مورخین و حتی هنرمندان آنها شروع به حمله به اسلام کردند.

وی با بیان اینکه اسلام هراسی ریشه در عمق تاریخ غرب دارد، افزود: وقتی مسئله اسلام سیاسی مطرح شد، این کینه بالا گرفت و منافع شان را مود تهدید قرار داد. گسترش اسلام در سطح جهان آنها را به هراس انداخت و یکی دیگر از عواملی که غرب را به این اسلام هراسی سوق داد، صهیونیزم بین الملل است که با ابزارهای تبلیغاتی خود اهانت به مقدسات اسلام، پیامبر اکرم(ص) و قرآن سوزی و...را به وجود آورد.

دبیرکل سابق مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تأکید کرد: عوامل تاریخی و سیاسی و حتی خارج از مسیحیت یعنی صهیونیزم بین الملل و... دست به دست هم دادند تا این کینه ها را در جهان غرب به وجود آورد. البته در کنار این عوامل، کوتاهی خود مسلمانان را نیز باید در نظر گرفت که اسلام را به خوبی معرفی نکردند و شخصیت والای پیامبر اکرم(ص) را تبیین نکردند.

آیت الله تسخیری با اشاره به رشد اسلام هراسی در سالهای اخیر و نسبت آن با تحولات خاورمیانه تأکید کرد: بیداری اسلامی منافع غربیان و طراحهایی که برای چپاول منابع اسلامی داشتند را به خطر انداخت، می دانیم که اسرائیل یک پایگاه پیشرفته غربیان است؛ وقتی منافع اسرائیل به خطر بیفتد در واقع منافع غرب مورد تهدید قرار می گیرد.

وی ضمن هشدار نسبت به تحرکات غرب در مواجهه با بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه، تصریح کرد: بیداری اسلامی کاری کرد که دشمنان اسرائیل بیشتر شدند و ناراحتی های جهان اسلام از اسرائیل را بیشتر به نمایش گذاشت و دیدیم که برای تونس که پایگاه صهیونیزم بود چه اتفاقی افتاد و مصر که روزی اسرائیل با حضور مبارک و اعیان او قدرتی داشت، امروز ضد اسرائیل است، همه اینها منافع غربیان را به خطر می اندازد و مزدورانی که سالها غربیان را در جهان اسلام پشتیبانی می کردند و خون ملتها را می مکیدند یکی پس از دیگری ساقط می شوند و به همین دلیل باید نسبت به تحرکات غرب در این شرایط هوشیار باشیم.