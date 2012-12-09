برلوسکنی در انتخابات ایتالیا شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانسه 24، برلوسکنی اعلام کرد که وی برای بدست گرفتن قدرت بار دیگر به مبارزه بر خواهد خواست و برای پنجمین بار نخست وزیر ایتالیا خواهد شد.

وی که در جمع خبرنگاران در زمین تمرین باشگاه میلان صحبت می کرد، گفت: من برای برنده شدن بار دیگر مبارزه خواهم کرد.

بازگشت برلوسکنی به قدرت در حالی است که این کشور با تدابیر ریاضت طلب اقتصادی ماریو مونتی دست و پنجه نرم می کند.



بلافاصله پس از اعلام بازگشت برلوسکنی ماریو مونتی نیز همچنین اعلام کرده که کناره گیری می کند.

این روزها بسیاری از ایتالیایی ها با سیاست های مونتی در رابطه با ریاضت اقتصادی، افزایش بیکاری، و افزایش مالیات ها موافق نیستند.

"پیرلوئیجی برسانی" رئیس حزب دموکراتیک، مهمترین حزب چپ گرای ایتالیا، برنده دور دوم انتخاباتی شد که بر اساس آن نامزد اصلی چپ گرایان در انتخابات سال 2013 ایتالیا مشخص گردید.

انتظار می رود رقابت اصلی میان این دو کاندیدا باشد.