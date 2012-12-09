  1. اقتصاد
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۸:۴۳

فتوحی درگفتگوبا مهر:

وزارت بهداشت باید درباره آلوده بودن برنج‌های هندی گزارش دهد

وزارت بهداشت باید درباره آلوده بودن برنج‌های هندی گزارش دهد

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: مسائلی که درباره آلودگی برنج‌های وارداتی به فلزات سنگین و باقیمانده سموم شیمیایی مطرح می‌شود، به حوزه مسئولیت وزارت بهداشت و درمان مربوط می شود.

رضا فتوحی درگفتگو با مهر درخصوص رعایت ضوابط قرنطینه ای برای واردات برنج از کشورهای مختلف به ویژه هند، اظهارداشت: در رابطه با برنجهای وارداتی جهت مصرف خوراکی مشکل قرنطینه ای نداریم.

وی تصریح کرد: مسائلی که درباره آلودگی برنجهای وارداتی به فلزات سنگین و باقیمانده سموم شیمیایی مطرح می شود به حوزه مسئولیت وزارت بهداشت و درمان مربوط می شود.

به گزارش مهر، جمیل علیزاده شایق دبیرانجمن حمایت از تولید برنج کشورپیش از این با تاکید براینکه هنوز از سوی دولتمردان مشخص نشده است، برنجهایی که از هند به ایران وارد شده اند آلوده به ماده سمی آرسنیک هستند یا خیر، گفته بود که دولت باید هرچه زودتر تکلیف برنجهای وارداتی از کشور هند را مشخص کند.

کد مطلب 1761204

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