به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست علمی ثبات و نسبیت ارزش های اخلاقی، از سلسله نشست های قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با سخنرانی محمد فتحعلی خانی و حجت الاسلام دکتر مجتبی مصباح در تالار معرفت پژوهشگاه قم برگزار شد.
نشست علمی ثبات و نسبیت ارزشهای اخلاقی، به همت قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با هدف بررسی نسبی بودن و یا ثبات ارزشهای اخلاقی، در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
در این نشست علمی حجتالاسلام محمد فتحعلی خانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به معرفی و نقد نظریات پویمن پرداخت و در ادامه حجتالاسلام مجتبی مصباح، مدرس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به عنوان ناقد، نظریه اسلامی خود را در این زمینه مطرح کرد.
در ابتدای مراسم، حجتالاسلام علی الماسی، دبیر اجرایی قطب علمی فلسفه دین با ارائه گزارشی از روند برگزاری سلسله نشستهای ثبات و نسبیت ارزشهای اخلاقی، ابراز داشت: این نشست در زمینه رابطه بین دین و اخلاق طراحی شده و به این مسأله میپردازد که آیا ارزشهای اخلاقی نسبی است یا ثبات دارد.
وی با بیان اینکه بیشتر گرایشهای اسلامی معتقد به ثبات در ارزشهای اخلاقی است، اما در غرب گرایشهای بسیاری ایجاد شده که قائل به نسبیت ارزشهای اخلاقی هستند، افزود: این نشست در نظر دارد به برخی از نظریههای بسیار مهم در باب نسبیت ارزشهای اخلاقی از جمله بررسی و نقد نظریه پویمن با نگاهی به رویکرد اسلامی بپردازد.
در ادامه این مراسم محمد فتحعلی خانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به بیان مقدمهای درباره اهمیت بحث نسبیت و ابعاد آن پرداخت و پس از آنکه تقریری از دیدگاه پویمن در نقد نسبیت ارائه کرد، گفت: نسبیت در روزگار ما بیشتر اهمیت خود را مرهون وضعیت اجتماعی دنیا و جامعه است.
این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: به نظر میرسد تمایل و علاقه نشان دادن به نسبیت که یکی از ویژگیهای روزگار ماست، بیشتر از آنکه جنبه نظری داشته و مربوط به قوت فکری و فلسفی دیدگاه نسبیگرا باشد، بیشتر به جهت وضعیت کنونی جامعه بشری است.
وی با اشاره به تبدیل شدن اختلاط فرهنگها به تعارضات و تزاحماتی در جوامع که بعضا سبب آسیبهایی هم شده است، افزود: گمان بر این است که این تعارضها و مشکلات ناشی از اصرار و پافشاری بر یک نظام اخلاقی خاص را میتوان با تعمیم و ترویج دیدگاه نسبیتگرا از ریشه چاره کرد.
حجتالاسلام فتحعلی خانی اظهار داشت: برای اثبات اینکه دیدگاه نسبیتگرا از موضع فلسفی کافی و وافی برخوردار نیست، باید بحث فلسفی کنیم و بیش از اینکه نیاز باشد درباره ادله نسبیتگرایان بحث کنیم، لازم است بحثهای سنجش علمی کرده و عوامل اجتماعی دامن زدن به دیدگاه نسبی یا تفکرات کثرتگرا را پیدا کنیم.
در ادامه این مراسم و پس از سخنان حجتالاسلام فتحعلیخانی، حجتالاسلام مجتبی مصباح یزدی، مدرس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به نقد دیدگاه پویمن با نام «اخلاق، شناسایی ثواب و خطا» پرداخت و نظریه اسلامی خود را در این زمینه مطرح کرد.
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