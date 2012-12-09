تحصیل و تهذیب دو بال موفقیت طلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد ساوری کتولی عصر شنبه در جمع طلاب این مدرسه، با اشاره به اینکه در مدرسه علمیه امام صادق(ع) علی آباد 76 طلبه مشغول به تحصیل هستند، اظهار داشت: 18 نفر از این طلاب در پایه اول مشغول به تحصیل بوده و همچنین شش استاد تمام وقت و چهار استاد نیمه وقت وظیفه تدریس این طلاب را بر عهده دارند.

وی با اشاره به اینکه برنامه های آموزشی مدرسه به صورت کامل و مدون در حال اجراست، ابراز داشت: آموزش مکالمه عربی از برنامه های غیردرسی ماست که همه روزه ساعت 11 صبح در قالب کلاس درسی «عربی روز» برگزار می گردد.

مدیر مدرسه علمیه امام صادق(ع) علی آباد افزود: برگزاری کلاس زبان انگلیسی از برنامه های دیگر ما برای طلاب در آینده ای نزدیک است.

این استاد حوزه با اشاره به برخی از برنامه های فرهنگی این مدرسه علمیه، خاطرنشان ساخت: برگزاری دوره ولایت و امامت به مدت یک هفته، اعزام طلاب به بجنورد در سفر مقام معظم رهبری به استان خراسان، برگزاری اردوی زیارتی-سیاحتی مشهد مقدس در آینده نزدیک، برپایی نمایشگاه های گوناگون در سطح شهر در مناسبت های مختلف از جمله نمایشگاه قبرستان بقیع، قرائت زیارت عاشورا، توسل در هفته، برگزاری مراسمات در مناسبت ها و ... برخی از برنامه های فرهنگی این مدرسه علمیه بوده است.

حجت الاسلام ساوری با اشاره به اهمیت مبحث پژوهش، تصریح کرد: در راستای تقویت طلاب در بحث پژوهش، کتاب های غیردرسی را در مدرسه تدریس کرده تا بتوانیم رونق بیشتری به پژوهش طلاب داده باشیم.

وی در پایان راه اندازی مدیریت های استانی را بسیار خوب توصیف کرد.