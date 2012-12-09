مدارس ناحیه 3 اهواز در نوبت صبح تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، ضریح جدید حرم امام حسین بعد از دو روز توقف در اهواز و در کنار مصلای مهدیه این شهر، صبح امروز حرکت خود را از منطقه کوت عبدالله اهواز به سمت شهرهای آبادان و خرمشهر آغاز کرد و استقبال مناسبی از این ضریح در طول مسیر صورت گرفت.

بر همین اساس فرمانداری اهواز کلیه مدارس در همه مقاطع تحصیلی شامل ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در ناحیه سه اهواز که اغلب آنها در مسیر اتوبان کوت عبدالله واقع شده را تعطیل کرد.



روز گذشته هم مدارس و ادارات و کلیه مراکز آموزشی به غیر از بانکها به علت استقبال از ضریح تعطیل اعلام شد.