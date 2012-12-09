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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۸:۴۳

مدارس ناحیه 3 اهواز در نوبت صبح تعطیل است

مدارس ناحیه 3 اهواز در نوبت صبح تعطیل است

اهواز - خبرگزاری مهر: تمام مدارس ناحیه سه اهواز در همه مقاطع در نوبت صبح امروز یکشنبه به علت استقبال از ضریح جدید امام حسین(ع) تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ضریح جدید حرم امام حسین بعد از دو روز توقف در اهواز و در کنار مصلای مهدیه این شهر، صبح امروز حرکت خود را از منطقه کوت عبدالله اهواز به سمت شهرهای آبادان و خرمشهر آغاز کرد و استقبال مناسبی از این ضریح در طول مسیر صورت گرفت.

بر همین اساس فرمانداری اهواز کلیه مدارس در همه مقاطع تحصیلی شامل ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در ناحیه سه اهواز که اغلب آنها در مسیر اتوبان کوت عبدالله واقع شده را تعطیل کرد.

روز گذشته هم مدارس و ادارات و کلیه مراکز آموزشی به غیر از بانکها به علت استقبال از ضریح تعطیل اعلام شد.
کد مطلب 1761208

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