طرح تکریم ارباب رجوع در شرکت های وابسته به وزارت نیرو ارزیابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضایی در نشست هماهنگی این طرح که با حضور مدیران عامل شرکت های تابعه وزرات نیرو در استان کردستان برگزار شد، گفت: شرکت های آب و برق به واسطه تامین دو نیاز اصلی و حیاتی مردم، همواره با مراجعات متعدد مردم از اقشار مختلف مواجه هستند و بر همین اساس لازم است همواره بستر برای تکریم و احترام به آنها فراهم باشد.

وی هدف از انجام این ارزیابی را حساسیت وزیر نیرو در موضوع ارباب رجوع عنوان کرد و افزود: وزیر نیرو حساسیت ویژه ای برای تکریم ارباب رجوع و رعایت حال مشترکین آب و برق دارند و در جلسات متعدد همواره بر این اصل تاکید داشته اند و به همین دلیل با تعیین بازرس های ویژه خواستار انجام این ممیزی در سراسر کشور شده است.

بازرس ویژه وزیر نیرو لزوم اطلاع ارباب رجوع و مشترکین از حقوق خود و زمان و نرخ خدمات ارائه شده به صورت شفاف را از مصادیق اولیه طرح تکریم ارباب رجوع دانست و ادامه داد: کلیه مشترکین و ارباب رجوع حق دارند به طور شفاف و روشن از نوع، کیفیت و نیز زمان ارائه خدمات به خود مطلع باشند و باید در محل مراجعات مشترکین به در قالب اطلاعیه، بروشور و غیره اطلاعات کافی در این خصوص در اختیار آنها قرار داده شود.

رضایی با تاکید بر لزوم انجام نظرسنجی های مداوم و پایش نظرات ارباب رجوع اظهار داشت: به منظور اطلاع از میزان رضایت ارباب رجوع از هر دستگاه لازم است از بدو ورود فرم های نظرسنجی در اختیار آنها قرار داده شود تا میزان رضایت خود را از نحوه برخورد کارکنان و نحوه ارائه خدمات بیان کنند و نظرات به صورت ماهانه پایش و اقدامات اصلاحی در راستای بهبود رضایت انجام گیرد.

وی یادآور شد: ‌به منظور افزایش روحیه تکریم ارباب رجوع در بین کارکنان، شایسته است با پایش نظرات مردم، همکارانی که در این امر فعال هستند و نهایت سعی خود در راستای همکاری با ارباب رجوع به کار می گیرند، شناسایی و به نحو مقتضی از آنها تقدیر و تشکر به عمل آید و بر عکس با کسانی که اهمال و کم کاری می کنند تذکر لازم داده شود.

بازرس ویژه وزیر نیرو با اشاره به لزوم ارائه خدمات از طریق پرتال شرکت بیان کرد: ارائه بعضی خدمات غیرحضوری و از طریق اینترنت از مصادیق دیگر تکریم ارباب رجوع است اما باید توجه داشت با توجه به عدم دسترسی تمامی مشترکین به اینترنت و عدم آشنایی با نحوه دریافت خدمات از طریق آن، این خدمات در کمال سادگی و بدون دردسر ارائه شود و اطلاع رسانی دقیق و مطلوب از این موضوع از طریق سایر رسانه ها انجام شود.

مردم ولی نعمتان نظام جمهوری اسلامی هستند

در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان مردم را ولی نعمتان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.

محمد مصطفی نجفیان اظهار داشت: بنای جمهوری اسلامی در ابتدا بر لزوم خدمت صادقانه به عموم مردم و به ویژه محرومین جامعه نهاده شد و همه موظفیم در این مهم نهایت تلاش و کوشش خود را انجام دهیم.

وی برگزاری این ارزیابی را فرصت مغتنمی در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف شرکت در زمینه تکریم ارباب رجوع دانست و افزود: امیداست با انجام این ارزیابی نقاط ضعف در موضوع تکریم ارباب رجوع نمایان شوند و با رفع این نقاط ضعف هر چه بیشتر در خدمت مردم عزیز استان باشیم.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان ادامه داد: هدف ما باید کسب رضایت تمامی مشترکین باشد و نباید به مراجعین و کسانی که به دلایلی به شرکت مراجعه می کنند، محدود شویم و در این راستا باید با ایجاد بسترها و تاسیسات جدید و تامین برق پایدار و مطمئن، زمینه را برای رضایت عموم مردم فراهم کنیم.

نجفیان با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تکریم ارباب رجوع اظهار داشت: از سال های قبل کمیته طرح تکریم در شرکت تشکیل و جلسات آن با حضور رئیس و اعضا به صورت مستمر برگزار شده و گزارش این جلسات به صورت منظم به اینجانب ارجاع شده است.