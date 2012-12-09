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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۵

رحمانی آبیدر خبرداد:

همایش نقش سمن ها در کاهش آسیب های اجتماعی در کردستان برگزار می شود

همایش نقش سمن ها در کاهش آسیب های اجتماعی در کردستان برگزار می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان گفت: به زودی همایش نقش سازمان های مردم نهاد در کاهش آسیب های اجتماعی در استان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد عطا رحمانی آبیدر در نشست هماهنگی برگزاری همایش نقش سازمان های مردم نهاد در کاهش آسیب های اجتماعی در کردستان اظهار داشت: امروزه توجه به معیارها و زیرساخت های اجتماعی به عنوان ارکان اصلی توسعه در جوامع بشری بشمار می رود و هر جامعه ای که بتواند ارزش های بنیادین اجتماعی را تقویت و نهادینه کند قطعا روند پیشرفت و تعالی خود را تسریع می بخشد.

وی افزود: ارتباط نزدیک و همسوی جامعه با سازمان های مردم نهاد موجب شده تا هرگاه این نهادهای مردمی وارد عرصه های اجتماعی و برنامه های پیشگیرانه و آموزشی شوند نتایج ملموس و قابل توجهی در کاهش معضلات و یا ارتقای شاخص ها و مبانی اجتماعی حاصل شود.

رحمانی آبیدر ادامه داد: سازمان های مردم نهاد در چند سال اخیر همواره یکی از موفق ترین سمن های کشور به شمار می روند و جایگاه مردمی ویژه ای در جامعه دارند که براین اساس باید از این توانمندی ها در آگاه سازی جامعه برای حرکت به سمت ریشه کنی و کاهش معضلات اجتماعی استفاده کنیم.

وی تعامل و همراهی سازمان های مردم نهاد با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان را عامل مهمی در کاهش میزان جرائم در جامعه ذکر کرد و افزود: همه ما به ویژه خیرین باید با حمایت از خانواده های زندانیان و کمک به زمینه سالم سازی روح و روان زندانیان و خانواده های آنها را مهیا کنیم.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری کردستان در ادامه بر حمایت و پذیرش مجدد زندانیان آزاد شده از سوی جامعه و خانواده های خود تاکید کرد.

رحمانی آبیدر وجود باورها و ارزش های معنوی انسانی و اسلامی در بین مردم استان را بی نظیر و کم نظیر دانست و بر استفاده از این ظرفیت ها در حل مشکلات اجتماعی تاکید کرد.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری در پایان تدوین مهندسی فرهنگی و اجتماعی برای حل نارسایی های اجتماعی و فرهنگی جامعه با همکاری مردم و دستگاه های اجرایی خواستار شد.

در ادامه این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه های دولتی و شماری از دبیران سازمان های مردم نهاد برگزار شد، سایر اعضا نیز به بحث و بررسی در خصوص چگونگی برگزاری این همایش پرداختند و مسائل مختلف در راستای برگزاری هر چه بهتر آن مطرح شد.

کد مطلب 1761212

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