علت تستی شدن کنکور دکتری آزاد/ مهمترین تغییر کنکور پزشکی و غیرپزشکی

ناصر اقبالی در گفتگو با خبرنگار مهر به برخی نکات در خصوص سه آزمون سراسری پزشکی و غیر پزشکی، کارشناسی ارشد و دکترای 92 دانشگاه آزاد اشاره کرد.

علت تستی شدن آزمون دکترای 92

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد با اشاره به تستی شدن کنکور دکترای 92 دانشگاه آزاد علت این امر را کثرت داوطلبان شرکت کننده در این آزمون اعلام کرد.

وی ادامه داد: برگزاری آزمون به شکل تشریحی تنها در شرایطی امکان پذیر است که تعداد محدودی داوطلب شرکت کرده باشند. در آزمون تشریحی استادان مجبور بودند تمام وروقه های امتحانی را که در کل 12 تا 15 هزار صفحه می شد تصحیح کنند که این موضوع در روند طولانی شدن فرآیند اعلام نتایج نیز تاثیرات منفی داشته است.

به گفته اقبالی کنکور دکترای 92 که زمان ثبت نام آن در روزهای آینده اعلام می شود در اسفند ماه سال جاری، به صورت کاملا تستی برگزار خواهد شد.

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 92

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد در خصوص اعلام زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 92 در دانشگاه آزاد اظهار داشت: طی روزهای آینده مرحله دوم تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 91 اعلام خواهد شد و به این دلیل همچنین برای مشخص شدن تعداد پذیرفته شدگان در مرحله تکمیل ظرفیت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 92 براساس اعلام مرکز آزمون مشخص خواهد شد.

حذف کنکور در برخی رشته های دانشگاه آزاد

اقبالی درخصوص علت عدم اعلام زمان ثبت نام کنکورهای پزشکی و غیر پزشکی 92 دانشگاه آزاد اظهار داشت: به علت تدوین دفترچه ها و اعمال حذف کنکور در اکثر رشته محل ها منتظر اعلام آخرین تصمیمات از سوی سازمان سنجش هستیم.

وی تاکید کرد: کنکور در برخی از رشته های آزمون 92 دانشگاه آزاد حذف می شود.