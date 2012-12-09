ایران از بانکوک تا بلغارستان نفوذ دارد/ چهار ستون استراتژی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، ویلیام برنز که روز گذشته در یک جلسه عمومی در نشست امنیتی "گفتگوی منامه" سخنرانی می کرد به مسائل امنیتی و چالش های کشورش در این باره اشاره کرد و گفت: رفتار بی پروایانه ایران در تمامی جبهه ها یک چالش مهم است و این ما را مصمم می کند تا تلاش کنیم در سوریه رهبری جدید بر سر کار بیاید که مردم این کشور عمیقا شایسته آن هستند.

برنز افزود: ما نگرانی عمیق مشترکی با بقیه دنیا درباره عمل نکردن ایران به تعهدات هسته ای اش داریم و به تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی بر ایران برای انجام به این تعهدات پایبند هستیم.

وی مدعی شد که فشارها بر ایران سبب افت 50 درصد در ارزش پول ایران و همینطور صادرات نفت شده است.

معاون وزیر خارجه آمریکا یاد آور شد: همانطور که هیلاری کلینتون گفت اگر ایران درباره تعهدات بین المللی اش جدی باشد ما هم در گفتگوهای جدی با ایران در کنار گروه 1+5 هستیم.

این دیپلمات ایران در عین حال افزود: زمان برای گفتگوها بسیار کند پیش می رود زیرا که ایران گام های وحشتناکی در برنامه هسته ای خود برداشته و نگرانی های بین المللی و منطقه ای را افزایش داده است و تهران از طریق نفوذ خود نگرانی های را در منطقه بوجود آورده و نفوذ ایران حتی از بانکوک تا بلغارستان هم رسیده است.

این دیپلمات ایالات متحده همچنین به اولویت ها و استراتژی های کشورش در حوزه سیاست خارجی در منطقه اشاره کرد و گفت: ما تمرکز زیاد بر یک اولویت و نادیده گرفتن دیگر اولویت ها نداریم به نظر می رسد که دست کم چهار عنصر به هم مرتبط برای تاثیر گذاری بر سیاست آمریکا وجود دارند؛ نخست امنیت است و بر این اساس استراتژی آمریکا در سراسر منطقه بر اساس تداوم حمایت از سیاست باز است. اصلاحات دموکراتیک، و گذار موفقیت آمیز پس از انقلاب ها استراتژی دوم آمریکاست.

برنز گفت: از نقطه نظر ما هیچ گذار سیاسی و اصلاحات دموکراتیک بدون حس مسئولیت اقتصادی موفقیت آمیز نخواهد بود و این استراتژی سوم تلقی می شود.



عنصر چهارم را این دیپلمات آمریکایی تقویت دوباره تلاش برای حل مناقشات منطقه ای بویژه تجدید امید ها برای راه حل دولت دولت در فلسطین و اسرائیل خواند.