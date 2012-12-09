حضور بیش از 260 عکاس از سراسر کشور در سوگواره عکس محرم

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدس پور شامگاه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه عکس "مهر محرم" ضمن اشاره به این که از 260 عکس از 28 استان کشور در پنجمین دوره این مسابقه شرکت کردند، افزود: برگزیدگان استانی و کشوری پنجمین سوگواره عکس مهر محرم، در اربعین سرور و سالار شهیدان معرفی می شوند.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل ورزش و جوانان، اداره کل اوقاف و امور خیریه، حوزه هنری استان سمنان و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان نیز در برگزاری این نمایشگاه با دبیر خانه پنجمین سوگواره عکس "مهر محرم" همکاری داشتند.

دبیر موسسه موج فرهنگ سازمان جوانان استان سمنان با یادآوری این مطلب که نمایشگاه "مهر محرم" به مدت یک هفته در نگارخانه سیمرغ فرهنگسرای کومش سمنان آماده بازدید علاقمندان به هنر عاشورایی است، عنوان کرد: هیئات داوران این سوگواره عکس متشکل از افشین شاهرودی، افشین بختیار و اسدالله سماواتی بعد از بازبینی و داوری آثار 40 اثر را برگزیدند که 10 عکس نیز از سمنان منتخب شرکت در نمایشگاه عکس "مهر محرم" شدند.

قدس پور در خاتمه، گسترش فرهنگ و هنر عاشورایی در سطح جامعه را مهم دانست و افزود: شناخت بهتر قیام عاشورا و تحکیم پیوند بین دین، هنر و رسانه با معرفی و به تصویر کشیدن صحنه های عزاداری در نقاط مختلف استان سمنان و آشنایی مردم استان با آئین های عزاداری مردم سراسر کشور از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

گفتنی است نمایشگاه عکس مهر محرم با حضور آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از دیگر مدیران کل استان سمنان و مسئولان محلی شهرستان سمنان افتتاح شد.