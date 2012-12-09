به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه با اشاره به حادثه زلزله در خراسان جنوبی اظهار داشت: این حادثه باعث تاثر همگان گردید. رحلت عزیزان در این خطه را به ملت شریف و نماینده محترم آن تسلیت عرض می کنم.

وی افزود: با توجه به خسارت های وارد شده به آن منطقه اعم از جانی و مالی لازم است مسئولان استان با جدیت به این موضوع توجه و مشکلات هموطنان را حل کنند و وزارت کشور هم در این زمینه تلاش جدی کند.

لاریجانی از کمیسیون عمران خواست تا موضوع را پیگیری کرده و مشکلات مردم در این حوزه برطرف شود.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه آتش سوزی در مدرسه ای روستایی در پیرانشهر اشاره کرد و گفت: این حادثه عمیقا همه را متالم کرد.

وی ادامه داد: رسیدگی دقیق به وضع مصدومین ضرورت داشت که وزارت بهداشت و درمان در این زمینه تلاش هایی انجام داد، وزارت آموزش و پرورش هم اقداماتی انجام داد که لازم است این دو وزارتخانه به طور جدی موضوع را پیگیری کنند.

نماینده قم گفت: از طرف دیگر با کسانی که در این زمینه سهل انگاری کردند باید برخورد جدی شود. لازم است کمیسیون بهداشت و درمان و آموزش و تحقیقات مجلس نیز در این زمینه بررسی هایی انجام داده و در حیطه کار خود گزارشی به مجلس ارائه دهند.

لاریجانی گفت: امروز از وزیر آموزش و پرورش دعوت کردیم تا گزارشی در این زمینه به مجلس شورای اسلامی بدهد و از گزارش هایی که خودشان داشتند و پیگیریهایی که داشتند مجلس را در جریان قرار دهند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به سالروز تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت: امیدواریم مطابق آنچه امام بزرگوار پایه گذاری کردند و رهبر معظم صراطی را برای این شورا مشخص کردند این شورا در همان مسیر طی طریق کند.