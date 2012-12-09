  1. سیاست
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۹:۰۳

لاریجانی دو کمیسیون مجلس را مامور بررسی حادثه آتش‌سوزی مدرسه کرد

لاریجانی دو کمیسیون مجلس را مامور بررسی حادثه آتش‌سوزی مدرسه کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی از وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و همچنین کمیسیون عمران و آموزش و تحقیقات مجلس خواست تا موضوع حادثه آتش سوزی در یکی از مدارس پیرانشهر را مورد پیگیری قرار داده و همچنین با عاملان این حادثه برخورد جدی شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه با اشاره به حادثه زلزله در خراسان جنوبی اظهار داشت: این حادثه باعث تاثر همگان گردید. رحلت عزیزان در این خطه را به ملت شریف و نماینده محترم آن تسلیت عرض می کنم.

وی افزود: با توجه به خسارت های وارد شده به آن منطقه اعم از جانی و مالی لازم است مسئولان استان با جدیت به این موضوع توجه و مشکلات هموطنان را حل کنند و وزارت کشور هم در این زمینه تلاش جدی کند.

لاریجانی از کمیسیون عمران خواست تا موضوع را پیگیری کرده و مشکلات مردم در این حوزه برطرف شود.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه آتش سوزی در مدرسه ای روستایی در پیرانشهر اشاره کرد و گفت: این حادثه عمیقا همه را متالم کرد.

وی ادامه داد: رسیدگی دقیق به وضع مصدومین ضرورت داشت که وزارت بهداشت و درمان در این زمینه تلاش هایی انجام داد، وزارت آموزش و پرورش هم اقداماتی انجام داد که لازم است این دو وزارتخانه به طور جدی موضوع را پیگیری کنند.

نماینده قم گفت: از طرف دیگر با کسانی که در این زمینه سهل انگاری کردند باید برخورد جدی شود. لازم است کمیسیون بهداشت و درمان و آموزش و تحقیقات مجلس نیز در این زمینه بررسی هایی انجام داده و در حیطه کار خود گزارشی به مجلس ارائه دهند.

لاریجانی گفت: امروز از وزیر آموزش و پرورش دعوت کردیم تا گزارشی در این زمینه به مجلس شورای اسلامی بدهد و از گزارش هایی که خودشان داشتند و پیگیریهایی که داشتند مجلس را در جریان قرار دهند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به سالروز تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت: امیدواریم مطابق آنچه امام بزرگوار پایه گذاری کردند و رهبر معظم صراطی را برای این شورا مشخص کردند این شورا در همان مسیر طی طریق کند.

کد مطلب 1761220

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها