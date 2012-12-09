روشنایی چراغ تعلیم و تربیت مرهون ایثارگری های معلمان شهید است

حسین طالبیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهید طالبیان مظهر صبر و استقامت و مجاهدت در راه خدا و وجود این بزرگوار سرمنشأ تحولات بزرگی در نهاوند بود .

وی اظهار داشت: شهدا از اولیا مقرب و محبوب درگاه خداوند هستند که از سوی خداوند انتخاب شدند تا نور هدایت اسلام و دین خدا و قرآن را روشن نگه دارند .

وی گفت: شهید طالبیان تندیس تمام نمای صداقت در گفتار و اخلاص درعمل بود و سرانجام نیز با صداقت و مظلومیت از این جهان خاکی پر کشید .

وی گفت: قاطعیت، شجاعت، نظم، ساده‌زیستی، انس دائمی با قرآن و نجوا و راز و نیاز شبانه از جمله خصوصیات اخلاقی این شهید بزرگوار بود .

فرزند شهید طالبیان گفت: اخلاص و ایمان این شهید بزرگوار همراه با تواضع و فروتنی از وی شخصیتی ساخت که مقام معظم رهبری وی را انسانی مومن، پرهیزکار، پارسا و بنده برگزیده خدا معرفی کردند .

وی اظهار داشت: ویژگی های این شهید به دلیل اینکه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز فعالیت‌های بسیاری داشته در راستای آگاهی بخشیدن و بالا بردن بصیرت آحاد مردم، برای جوانان امروز بازگو شود .

وی افزود: شهید طالبیان شخصیتی بسیار مردمی داشت و هیچ وقت در جایگاه مسئولین نمی نشست و اغلب در کنار مردم قرار می گرفت .