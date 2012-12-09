  1. عناوین کل
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۹:۰۱

طالبیان در گفتگو با مهر:

روشنایی چراغ تعلیم و تربیت مرهون ایثارگری های معلمان شهید است

روشنایی چراغ تعلیم و تربیت مرهون ایثارگری های معلمان شهید است

نهاوند - خبرگزاری مهر: فرزند شهید حاج محمد طالبیان گفت: روشنایی چراغ تعلیم و تربیت مرهون ایثارگری ها و رشادت های معلمان شهیدی چون حاج محمد طالبیان است.

حسین طالبیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهید طالبیان مظهر صبر و استقامت و مجاهدت در راه خدا و وجود این بزرگوار سرمنشأ تحولات بزرگی در نهاوند بود.

وی اظهار داشت: شهدا از اولیا مقرب و محبوب درگاه خداوند هستند که از سوی خداوند انتخاب شدند تا نور هدایت اسلام و دین خدا و قرآن را روشن نگه دارند.

وی گفت: شهید طالبیان تندیس تمام نمای صداقت در گفتار و اخلاص درعمل بود و سرانجام نیز با صداقت و مظلومیت از این جهان خاکی پر کشید.

وی گفت: قاطعیت، شجاعت، نظم، ساده‌زیستی، انس دائمی با قرآن و نجوا و راز و نیاز شبانه از جمله خصوصیات اخلاقی این شهید بزرگوار بود.

فرزند شهید طالبیان گفت: اخلاص و ایمان این شهید بزرگوار همراه با تواضع و فروتنی از وی شخصیتی ساخت که مقام معظم رهبری وی را انسانی مومن، پرهیزکار، پارسا و بنده برگزیده خدا معرفی کردند.

وی اظهار داشت: ویژگی های این شهید به دلیل اینکه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز فعالیت‌های بسیاری داشته در راستای آگاهی بخشیدن و بالا بردن بصیرت آحاد مردم، برای جوانان امروز بازگو شود.

وی افزود: شهید طالبیان شخصیتی بسیار مردمی داشت و هیچ وقت در جایگاه مسئولین نمی نشست و اغلب در کنار مردم قرار می گرفت.

وی ادامه داد: پدرم معتقد بود خط‌‌اها و لغزش های مختلف انسان در طول زندگی می‌گذرند ولی آنچه ماندگار است، انقلاب و اسلام است و ولایت تنها خطی است که تا ظهور آقا امام زمان(عج) در دسترس بوده و می‌توان از ایشان پیروی کرد.

کد مطلب 1761228

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید