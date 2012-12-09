روشنایی چراغ تعلیم و تربیت مرهون ایثارگری های معلمان شهید است

حسین طالبیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهید طالبیان مظهر صبر و استقامت و مجاهدت در راه خدا و وجود این بزرگوار سرمنشأ تحولات بزرگی در نهاوند بود.
وی اظهار داشت: شهدا از اولیا مقرب و محبوب درگاه خداوند هستند که از سوی خداوند انتخاب شدند تا نور هدایت اسلام و دین خدا و قرآن را روشن نگه دارند.
وی گفت: شهید طالبیان تندیس تمام نمای صداقت در گفتار و اخلاص درعمل بود و سرانجام نیز با صداقت و مظلومیت از این جهان خاکی پر کشید.
وی گفت: قاطعیت، شجاعت، نظم، سادهزیستی، انس دائمی با قرآن و نجوا و راز و نیاز شبانه از جمله خصوصیات اخلاقی این شهید بزرگوار بود.
فرزند شهید طالبیان گفت: اخلاص و ایمان این شهید بزرگوار همراه با تواضع و فروتنی از وی شخصیتی ساخت که مقام معظم رهبری وی را انسانی مومن، پرهیزکار، پارسا و بنده برگزیده خدا معرفی کردند.
وی اظهار داشت: ویژگی های این شهید به دلیل اینکه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز فعالیتهای بسیاری داشته در راستای آگاهی بخشیدن و بالا بردن بصیرت آحاد مردم، برای جوانان امروز بازگو شود.
وی افزود: شهید طالبیان شخصیتی بسیار مردمی داشت و هیچ وقت در جایگاه مسئولین نمی نشست و اغلب در کنار مردم قرار می گرفت.
وی ادامه داد: پدرم معتقد بود خطاها و لغزش های مختلف انسان در طول زندگی میگذرند ولی آنچه ماندگار است، انقلاب و اسلام است و ولایت تنها خطی است که تا ظهور آقا امام زمان(عج) در دسترس بوده و میتوان از ایشان پیروی کرد.
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