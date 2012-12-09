عوض حیدرپور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی موضوع خودرو در دستور جلسه امروز این کمیسیون گفت: صنعت خودرو سازی یکی از صنایعی است که بدهکاری زیادی به بانک ها دارد و رقم بدهکاران خودرو سازان نیز مبلغ بسیار بالایی است، تا جایی که به عنوان مثال یکی از خوردوسازان بزرگ کشور مبلغ 6 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است.

وی با بیان اینکه در عین حال خودروسازان دائما این گلایه را دارند که با کمبود نقدینگی روبرو هستند، افزود: نحوه سرمایه گذاری و بدهی‌های خودروسازان مشکلی است که مورد توجه کمیسیون اصل 90 قرار دارد و درعین حال بخشی از قطعات مورد نیاز صنایع خودرو سازی از خارج از کشور تهیه می شود که تحریم ها نیز به میزانی برای خودرو سازان مشکل ایجاد کرده است که این موضوع نیز از مواردی است که به احتمال زیاد در جلسه این کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد.



عضو کمیسیون اصل 90 مجلس اضافه کرد: مساله دیگر در زمینه موضوع خودرو مطرح است، مربوط به حوزه خودروهای وارداتی است که یک شبکه رانت خواری بسیار بزرگی را با خود دارد که با توجه به این مساله اجحاف بسیاری در حق مصرف کنندگان این خودروها می شود که باید این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد.



به گفته حیدرپور، مدیران شرکت های خودروسازی داخلی و مسئولان بانک ها که بررسی کننده مسائل مالی و بدهکاری های مالی خودروسازان هستند و مسئولان گمرک و اتاق بازرگانی از جمله مسئولانی هستند که در جلسه امروز کمیسیون اصل 90 برای بررسی وضعیت صنعت خودروسازی در کشور حضور می یابند.