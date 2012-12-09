  1. فرهنگ و ادب
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۸:۵۶

خشونت‌های قاهره کنفرانس جهانی نویسندگان را به تعویق انداخت

خشونت‌های قاهره کنفرانس جهانی نویسندگان را به تعویق انداخت

کنفرانس جهانی نویسندگان ادینبورگ که قرار بود در مصر برگزار شود، به دلیل تظاهرات موافقان و مخالفان رئیس جمهور مصر در قاهره به تعویق افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک سلر، این کنفرانس که قرار بود با همکاری دانشگاه قاهره، کتابفروشی دیوان و انجمن کتاب عمومی مصر در تاریخ 7 و 8 دسامبر شکل بگیرد، به دلیل خشونت‌های قاهره که به زخمی شدن 644 نفر و کشته شدن 5 نفر انجامید، تشکیل نشد.

در این کنفرانس قرار بود مگی گی رمان‌نویس و آنگوس مک نیکل، شاعر از بریتانیا و تمیم البرقوتی شاعر و سحرالمقی نویسنده و مترجم مصری حضور یابند. تمیم البرقوتی قرار بود درباره این که «آیا ادبیات باید سیاسی باشد؟» صحبت کند.

کنفرانس جهانی نویسندگان ادینبورگ از مرداد امسال در ادینبورگ آغاز شد و تا مرداد سال آینده که به پایان می‌رسد، در نقاط مختلف جهان و با حضور نویسندگان کشورهای مختلف به بررسی مشترک مسایل ادبی می‌پردازد. این کنفرانس در 14 کشور آلمان، آفریقای جنوبی، کانادا، روسیه، مصر، هندوستان، چین، ترکیه، بلژیک، ترینیداد، پرتغال، فرانسه، مالزی و استرالیا تشکیل می‌شود.

کد مطلب 1761230

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