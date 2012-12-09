به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک سلر، این کنفرانس که قرار بود با همکاری دانشگاه قاهره، کتابفروشی دیوان و انجمن کتاب عمومی مصر در تاریخ 7 و 8 دسامبر شکل بگیرد، به دلیل خشونت‌های قاهره که به زخمی شدن 644 نفر و کشته شدن 5 نفر انجامید، تشکیل نشد.

در این کنفرانس قرار بود مگی گی رمان‌نویس و آنگوس مک نیکل، شاعر از بریتانیا و تمیم البرقوتی شاعر و سحرالمقی نویسنده و مترجم مصری حضور یابند. تمیم البرقوتی قرار بود درباره این که «آیا ادبیات باید سیاسی باشد؟» صحبت کند.

کنفرانس جهانی نویسندگان ادینبورگ از مرداد امسال در ادینبورگ آغاز شد و تا مرداد سال آینده که به پایان می‌رسد، در نقاط مختلف جهان و با حضور نویسندگان کشورهای مختلف به بررسی مشترک مسایل ادبی می‌پردازد. این کنفرانس در 14 کشور آلمان، آفریقای جنوبی، کانادا، روسیه، مصر، هندوستان، چین، ترکیه، بلژیک، ترینیداد، پرتغال، فرانسه، مالزی و استرالیا تشکیل می‌شود.