مدال طلای تیمی بانوان به ایران رسید/ کسب 3 مدال دیگر و صعود به رده چهارم جهان

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دوره مسابقات پومسه قهرمانی جهان از روز پنجشنبه گذشته با حضور 556 تکواندوکار از 53 کشور جهان در سالن "سن آنتونیو" شهر تونجای کلمبیا آغاز شد که در نهایت طلسم کسب نکردن مدال طلا توسط کاروان ایران، سرانجام در سومین روز این رقابتها و توسط بانوان در بخش تیمی زیر 29 سال شکسته شد.

نسترن ملکی، کلثوم ملامددخانی و بهاره قادریان در بخش تیمی زیر 29 سال، پس از پشت سرگذاشتن موفقیت‌آمیز دور مقدماتی و نیمه نهایی، در دیدار نهایی در رقابتی نزدیک با ویتنام با کسب 685/7 امتیاز، عنوان نخست را کسب کرد تا اولین طلای تیم اعزامی ایران در این دوره را از آن خود کنند. ویتنام با امتیاز 680/7 دوم شد و فیلیپین و آلمان به طور مشترک سوم شدند.

در همین رده و در بخش مردان تیم ایران با ترکیب حسین بهشتی، مهدی جمالی و محمد نادری با امتیاز 620/7 در جای سوم ایستاد و برنز گرفت. آلمان و چین در این بخش به مدال‌های طلا و نقره دست یافتند.

در رده زیر 39 سال و در بخش انفرادی مردان علی سلمانی در میان 31 تکواندوکار بعد از نماینده کره‌جنوبی، با امتیاز 915/7 به نشان نقره دست یافت. چین تایپه و اسپانیا هم به نشان برنز مشترک دست یافتند.

در بخش بانوان همین رده نیز ساناز خرمی‌پور بعد از تکواندوکاران اسپانیا و کره‌‍جنوبی با امتیاز 445/7 به همراه نماینده کشور میزبان در جای سوم ایستاد و مدال برنز مشترک را از آن خود کرد.

تیم ایران که تا روز گذشته در مکان هفتم جدول رده بندی قرار داشت، با احتساب نتایج روز سوم این رقابتها در مجموع با یک مدال طلا، 2 نقره و 5 برنز تا مکان چهارم جدول بالا آمد. کره‌جنوبی با 8 طلا، 2 نقره و 2 برنز در صدر قرار دارد و اسپانیا و آمریکا نیز بالاتر از ایران ایستاده‌اند.

هفتمین دوره رقابهای تکواندو قهرمانی پومسه جهان که از روز پنجشنبه در کلمبیا آغاز شده عصر امروز به وقت محلی با شناخت تیم‌ها و نفرات برتر به کار خود پایان خواهد داد.