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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۹:۱۱

هفته پانزدهم لالیگا؛

رئال به سختی از سد وایادولید گذشت/ شکست خانگی اوساسونا در غیاب شجاعی

رئال به سختی از سد وایادولید گذشت/ شکست خانگی اوساسونا در غیاب شجاعی

هفته یازدهم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا با پیروزی رئال مادرید، والنسیا و مالاگا و شکست خانگی اوساسونا در غیاب شجاعی پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته یازدهم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا شنبه شب با برگزاری 4 دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‌های مالاگا، رئال مادرید و والنسیا مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

در یکی از این دیدارها، تیم فوتبال رئال مادرید که در زمین وایادولید به میدان رفته بود، موفق شد در یک دیدار نسبتا سخت با نتیجه 3 بر 2 از سد میزبان خود بگذرد. کریم بنزما (12) و مسوت اوزیل (45، 72) برای رئال مادرید و مانوچو گونکالوز (7 و 22) برای وایادولید در این بازی گلزنی کردند.

در دیگر دیدار مهم شب گذشته اوساسونا که مسعود شجاعی را روی نیمکت هم نداشت، در خانه با نتیجه یک بر صفر مغلوب والنسیا شد. تک گل والنسیا را روبرتو سولدادو (56) وارد دروازه تیم میزبان کرد.

نتایج کامل رقابتهای شب گذشته به شرح زیر است:
* رئال سوسیداد یک - ختافه یک
* مالاگا 4 - گرانادا صفر
* وایادولید 2 - رئال مادرید 3
* اوساسونا صفر - والنسیا یک

در روز نخست این مسابقات هم جمعه شب تیم‌های اسپانیول و سویا برابر هم به میدان رفتند که این مسابقه در نهایت با نتیجه مساوی 2 بر 2 به پایان رسید.

 

رقابتهای این هفته امشب با برگزاری 4 دیدار پیگیری می شود که برنامه آن به شرح زیر است:
* لوانته - مایورکا
* اتلتیک بیلبائو - سلتاویگو
* اتلتیکومادرید - دپورتیوو لاکرونیا
* رئال بتیس - بارسلونا
 

جدول رده بندی:
1- بارسلونا 40 امتیاز (یک بازی کمتر)
2- اتلتیکومادرید 34 امتیاز (یک بازی کمتر)
3- رئال مادرید 32 امتیاز
4- مالاگا 25 امتیاز
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18- گرانادا 12 امتیاز
19- اسپانیول 11 امتیاز
20- دپورتیوو لاکرونیا 11 امتیاز (یک بازی کمتر)

کد مطلب 1761234

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