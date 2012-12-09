همکاری جنبش دانشجویی با احزاب یک آفت است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران شنبه شب به مناسبت روز دانشجو در جمع هیئت رئیسه دانشگاه و دانشجویان درسالن آمفی تئاتر علامه رفیعی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین اظهارداشت: از 16 آذر سال 1332 تا کنون همواره از جنبش های دانشجویی سوء استفاده هایی صورت گرفته است.

وی، به بازخوانی تاریخ سیاسی کشور پرداخت و افزود: جنبش مشروطه در نهایت به استبداد رضاخان انجامید و این شکست ناشی از انحراف از خطوط اولیه جنبش بود و به محض وقوع جدایی جنبش از مکتب اسلام سیر نزولی و افول جنبش آغاز شد و نهایتا هم به استقرار حکومت استبدادی پهلوی انجامید.

چمران، با ذکر نکاتی در ارتباط با شکل گیری جنبش ملی شدن صنعت نفت، دکتر مصدق و آیت الله کاشانی را در جریان پیروزی جنبش در کنار هم و همکار خواند که بعدها با وقوع انحراف و ایجاد اختلاف بین این دو رهبر نهضت، زمینه های شکل گیری کودتای ننگین 28 مرداد فراهم شد.

وی، با بیان این که بخش اعظم نفت ما در دستگاه استبدادی رضاخان به تاراج می رفت، یادآورشد: در آن تاریخ نفت ما را به نام شرکت نفت انگلیس و ایران به فروش می رساندند و عملا به جای ایران، انگستان در رابطه با نفت ما تصمیم می گرفت. اگر چه تلاش شد بعد از پیروزی کودتا همان مناسبات گذشته تجدید شود اما به دلیل ترس از مردم، غارت کمتری صورت گرفت و سهم ایران از فروش نفت را افزایش دادند.

رئیس شورای شهر تهران با بیان این که در جریان ملی کردن نفت بخش اعظم جنبش از جریان دانشجویی تغذیه می شد نقش بازار را بسیار موثر ارزیابی کرد و گفت: در مقابل هواداران نهضت توده ای ها بودند که می گفتند تنها نفت جنوب باید ملی شود ولی نفت شمال ایران نه، چرا که نفت شمال را متعلق به روس ها می دانستند.

چمران با بیان اینکه در زمان شاه نیروهای نظامی و امنیتی بر دانشگاه مسلط بوده و حضور فیزیکی هم داشتند افزود: براین باور بودند که ر‍ژیم شاه آن سه آذر اهورایی را به پای نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا قربانی کرد چرا که این نیروهای نظامی بودند که با سرکشی به کلاس های درس با اسلحه، دانشجویان را تحریک کردند در حالی که دانشجویان با مشاهده فضای سنگین حاکم بر دانشگاه قصد تظاهرات نداشتند و مظلومیت دانشجویان در آن حادثه ریاست وقت دانشگاه را هم وادار به استعفا کرد و نیکسون فردای 16 آذر در حالی به دانشگاه تهران رفت و دکترای افتخاری گرفت که دانشگاه از متولیان اصلی اش یعنی دانشجویان خالی بود.

وی، پان عربیسم و پان ایرانیسم را تئوری هایی شکست خورده دانست و بیان کرد: تفکر مکتبی پایه حرکت انقلاب اسلامی به رهبری امام (ره) بود و در جریان جنگ و حوادث بعدی هم چراغ راه همین مکتب بود حزب الله و حماس هم پیروزی شان به دلیل همین مسیر بود و عرفات هم شکستش به رویگردانی از این مسیر باز می گشت.

چمران با بیان این که جنبش دانشجویی در پیروزی انقلاب نقش جدی داشت تصریح کرد: از16 آذر 32 تا امروز همواره از جنبش دانشجویی سوء استفاده هایی صورت گرفته و مشاهده شده است برخی گروههای چپ بعد از انقلاب در دانشگاه ها سنگر گرفتند و در آن زمان چپ بودن نشانه روشنفکری بود حالا هم ما نگرانیم که امروز سکولاریزم در جریانات دانشجویی نفوذ کند، چنان که مارکسیسم در اوایل انقلاب نفوذ داشت.

وی با بیان خاطره ای از شهید مصطفی چمران گفت: در سال هایی که مسجد دانشگاه تهران هنوز ساخته نشده بود مصطفی علی رغم تنفری که از ریا داشت و دوست نداشت که کسی او را در حال نیایش با خدا ببیند برای شکستن غربت دانشجویان مذهبی تعمد داشته که بارها نماز را در نمازخانه کوچک دانشکده فنی بخواند.

چمران در پایان با بیان این که جنبش دانشجویی شفاف، آرمان خواه، پیشرو، ظلم ستیز واستکبار ستیز است همکاری با احزاب را آفتی جدی برای جنبش دانشجویی دانست و نسبت به این همکاری هشدار داد.