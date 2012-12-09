برجسته کردن مطالبات مردم بستر حل مشکلات و تسهیل روند توسعه را فراهم می کند

محسن بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در یک ماه گذشته ملاقات های حضوری و ویژه ای با رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و وزیر مسکن و شهرسازی انجام گرفته که نتایج و دستاوردهای مناسبی در راستای رفع مشکلات شهرستان های سقز و بانه به دنبال داشته است.

وی با اشاره به پیگیری های مکرر و حسن روابط خود با رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزرا و جلب دیدگاه مساعد و همچنین اخذ دستورات ویژه آنها برای توسعه سقز و بانه افزود: وظیفه مسئولان اجرایی از جمله استاندار، فرماندار، مدیران کل و ادارات استان و شهرستان است که با جدیت، تلاش و ایجاد ارتباطات مناسب اداری زمینه تحقق این وعده ها و دستورات را فراهم کنند که با تحقق آن، شاهد تحولات اساسی در منطقه در ابعاد مختلف باشیم.

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پتانسیل ها و اهمیت راه اندازی فرمانداری ویژه در جذب اعتبارات، ارتقای جایگاه اداری فرمانداری و ادارات شهرستان و حل امورات مردم، بیان کرد: در سال ۸۶ سه شاخص برای این امر در نظر گرفته شده بود.

بیگلری ادامه داد: در تعدادی از شهرستان ها از جمله مهاباد و میاندواب از این فرصت استفاده شده و به فرمانداری ویژه تبدیل شدند، اما این مسئله برای سقز علیرغم داشتن دو شاخص مسافت با مرکز استان و جمعیت شهری به دلیل عدم پیگیری جدی محقق نشد.

شهرستان سقز به فرمانداری ویژه تبدیل شود

وی در ادامه سخنان خود گفت: شهرستان سقز در حال حاضر با جمعیت بیش از ۲۱۰ هزار نفر، سابقه داشتن فرمانداری با بیش از ۵۰ سال قدمت و با ۲۰۰ کیلومتر فاصله با مرکز استان دومین شهر این استان است و نیاز است با توجه به این شاخص ها، فرمانداری شهرستان سقز به فرمانداری ویژه تبدیل شود.

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: علاوه بر آن قدمت تاریخی، صبغه فرهنگی، جایگاه و موقعیت استراتژیک سقز به عنوان پل ارتباطی شمال غرب با جنوب غرب کشور و همسایگی با شمال عراق، ضرورت این امر را مضاعف کرده است.

بیگلری افزود: هدف از تبدیل فرمانداری سقز به فرمانداری ویژه ارائه خدمات مناسب، تقویت برنامه ریزی شهرستانی، عدم تمرکز اداری، کاهش مراجعات مردم به مرکز استان، آمایش سرزمین و نیز محرومیت زدایی و توزیع عادلانه منابع و بودجه شهرستان ها است که این خواسته بجا و به نفع مردم سقز است.

وی اظهار داشت: در صورت تبدیل فرمانداری سقز به فرمانداری ویژه، فرماندار حکم معاون استاندار را داشته و سطح مدیران واحدهای اداری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارائی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بازرگانی و همچنین دستگاه امنیتی شهرستان به معاون مدیر کل استان ارتقا می یابد.

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط فعلی داشتن پنج شاخص را برای فرمانداری ویژه تعیین کرده اند که سقز سه شاخص را دارا است، اما با دستور رئیس جمهور و پیگیری معاون اول وی مقدمات تبدیل فرمانداری سقز به فرمانداری ویژه محقق شده و طرح آن برای تصویب نهایی از سوی وزارت کشور به هیئت دولت فرستاده شده است.

بیگلری در ادامه سخنان خود به وضعیت کنارگذر سقز - بوکان اشاره کرد و یادآور شد: با دستور رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی، به زودی مناقصه محدود همراه با پیش پرداخت برای اجرایی کردن این پروژه صورت می گیرد.

وی احداث کمربندی سقز و بوکان را برای جلوگیری از عبور ماشین های سنگین از داخل شهر، روان سازی ترافیک، جلوگیری از آلودگی های صوتی و زیست محیطی، حائز اهمیت و اولویت برشمرد.

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخصیص اعتبار 36 میلیارد ریالی به پروژه فرودگاه سقز بیان کرد: پس از وقفه ای طولانی، عملیات اجرایی ساخت فرودگاه از جمله آسفالت باند آن شروع شده و امیدواریم از محل اعتبارات استانی در سال آینده توجه ویژه ای به این پروژه کلیدی شود.

بیگلری توسعه راه ها را به عنوان زیر بنای توسعه مهم عنوان کرد و همچنین از پیگیری افزایش اعتبارات پروژه های بزرگراه کرمانشاه - میاندواب، سقز - مریوان، سقز - بانه، بانه - مریوان، بانه – سردشت و بانه - سیرانبند در ملاقات حضوری با رئیس جمهور و دیگر مسئولان خبرداد و گفت: امیدواریم نتایج عملی آن به زودی برای مردم منطقه نمایان شود.

نشست خبری نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با حضور خبرنگاران رسانه های جمعی با هدف بررسی وضعیت طرح های عمرانی سقز و بانه، چشم انداز توسعه و اقدامات و پیگیری های انجام شده از سوی نماینده مجلس و مسئولین، در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان سقز برگزار شد.