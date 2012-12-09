بررسی افزایش جمعیت موشهای پایتخت در مجلس/نابودی موشها مسئله پیچیده ای نیست

مهرداد بائوج لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت رو به رشد موشها در پایتخت است، گفت: از آنجا که در خصوص این مسئله تاکنون به فراکسیون شهری و محیط زیست مجلس گزارشی ارائه نشده است، نمی توان آمار و ارقام داده شده و روشهای انهدام موشها را تائید کرد یا مورد انتقاد قرار داد.

وی افزود: این مسئله از منظر محیط زیست شهری بسیار حساس و حائز اهمیت است و همواره مدیریت شهری در راستای حفاظت از سلامت شهری تاکید کرده و اکنون باید بررسی شود که چرا با وجود این حساسیتها، کارشناسان محیط زیست و جانوری از روشهای انهدام موشها در زمینه پاکسازی چهره شهر تهران از موشها انتقاد می کنند.

عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس تصریح کرد: کنترل موشها بر سلامتی جامعه و شهروندان تهرانی نقش موثری دارد و با توجه به اهمیت ویژه این مسئله شهرداری باید توجه خاصی نسبت به این مسئله از خود نشان دهد.

وی خاطرنشان کرد: این مسئله از جمله موضوعاتی است که شهرداری باید روی آن با جدیت و با ابزارهای روز دنیا کار کند و برای نابود سازی موشهای معابر از آخرین روشهای متداول امحای موشها و جانوران محیط شهری استفاده کند.

لاهوتی ادامه داد: اساسا کنترل و نابودی موشهای تهران مسئله پیچیده ای نیست و می توان با دارو آنها را از میان برد، قطعا بزودی این مسئله در فراکسیونهای مدیریت شهری و محیط زیست مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اگر هم تاکنون حساسیتی از سوی نمایندگان مجلس در این خصوص دیده نشده است، به دلیل این بود که هیچ گزارشی به مجلس ارائه نشده بود.