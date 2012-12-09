باغات زیتون علی آبادکتول پاکتراشی شدند

رئیس اداره ترویج و مدیریت کشاورزی علی آبادکتول در حاشیه این اردوی یکروزه به خبرنگار مهر گفت: در این اردو آموزشهایی در خصوص باغ و محصولات باغی، درخت زیتون، بیماریها و آفات درختان به شرکت کنندگان آموزش داده شد.

مریم سطانعلیان افزود: این اردو با شرکت 125 نفر از خواهران بسیجی گروه حلقه صالحین و بسیج محلات شهرستان با هدف غنی سازی اوقات فراغت جوانان برگزار شد.

وی اظهار داشت: نگاه و هدف اصلی ما این است که جوانان علاوه بر اینکه دروس تحصیلی خود را به صورت عمومی در مدرسه می گذرانند با کارهای عملی کشاورزی منطقه آشنا شوند.

علی آبادکتول قطب کشاورزی در گلستان به شمار می رود.

