  1. عناوین کل
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۹:۳۷

باغات زیتون علی آبادکتول پاکتراشی شدند

باغات زیتون علی آبادکتول پاکتراشی شدند

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: باغات زیتون شهرستان علی آبادکتول در قالب اردوهای جهادی بسیجیان پاک تراشی شدند.

رئیس اداره ترویج و مدیریت کشاورزی علی آبادکتول در حاشیه این اردوی یکروزه به خبرنگار مهر گفت: در این اردو آموزشهایی در خصوص باغ و محصولات باغی، درخت زیتون، بیماریها و آفات درختان به شرکت کنندگان آموزش داده شد.

مریم سطانعلیان افزود: این اردو با شرکت 125 نفر از خواهران بسیجی گروه حلقه صالحین و بسیج محلات شهرستان با هدف غنی سازی اوقات فراغت جوانان برگزار شد.

وی اظهار داشت: نگاه و هدف اصلی ما این است که جوانان علاوه بر اینکه دروس تحصیلی خود را به صورت عمومی در مدرسه می گذرانند با کارهای عملی کشاورزی منطقه آشنا شوند.

علی آبادکتول قطب کشاورزی در گلستان به شمار می رود.
 

کد مطلب 1761249

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید