ازدواج های فامیلی در نهاوند منجر به تولد فرزندان معلول می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سماواتی شامگاه شنبه در جمع معلولین شهرستان نهاوند گفت: در شهرستان نهاوند بیش از سه هزار و 700 نفر معلول وجود دارد که از این تعداد بیش از 1500 نفر معلول جسمی و حرکتی هستند.

وی گفت: وجود بیش از 1500 نفر معلول جسمی و حرکتی در نهاوند نشانه عدم توجه و آموزش مردم در مورد تبعات و خطرات ازدواج های فامیلی است که منجر به تولد نوزادان معلول می شود.

مدیرکل بهزیستی استان همدان گفت: انجام مشاوره ژنتیکی میزان تولد فرزند معلول را دو درصد کاهش داده است.

وی ادامه داد: تامین مسکن و ایجاد اشتغال برای مددجویان معلول در اولویت است و در سال جاری 150 واحد مسکونی برای معلولان واجد شرایط نهاوند ساخته شده است که تا پایان بهمن سال جاری به آنها واگذار می شود.

وی یکی از مشکلات اساسی در توانبخشی را کمبود اعتبارات و ظرفیت‌ها برای ارائه خدمات به معلولان برشمرد و اضافه کرد: بر این اساس تاکنون از جمعیت 75 هزار و 400 نفر معلول متوسط و شدید موجود در استان همدان تنها به 28 هزار و 500 نفر خدماتی به صورت حداقل ارائه شده است.