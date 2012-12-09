افزایش کارتن خوابها در پایتخت/ فقر و مهاجرت از عوامل اصلی افزایش بی خانمانها

محمداسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم توسعه و افزایش شمار گرمخانه ها در کلانشهرها به ویژه تهران گفت: متاسفانه هر روزه شاهد افزایش شمار بی خانمانها و کارتن خوابها در تهران هستیم که علاوه بر ایجاد مشکلات اجتماعی فراوان، چهره پایتخت را نیز زشت می کند واز این رو سازمانهای مربوطه باید هرچه سریعتر نسبت به ساماندهی آنان اقدام کند.

وی ادامه داد: بودجه ای که به منظور حل مشکلات بی خانمانا در نظر گرفته شده است به نظر کافی نیست و با توجه به آغاز فصل زمستان نیز، باید بر تعداد گرمخانه ها برای حمایت از کارتن خوابها افزوده شود.

دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در حال حاضر شهرداری اقدامات خوب و مثبتی در راستای تحت پوشش قرار دادن بی خانمانها صورت داده است اما این شرایط همچنان راضی کننده نیست و باید خدمات بیشتری انجام شود.

وی اضافه کرد: افزایش تعداد بی‌خانمانها به ویژه در فصل سرما بسیار آزاردهنده است به همین دلیل مسئولان امر باید با برنامه ‌ریزیهای لازم این مشکل را به صورت قطعی حل کنند تا تعداد کارتون ‌خوابها به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.



این نماینده مجلس افزود: فقر و مهاجرت از عوامل اصلی افزایش شمار کارتن خوابهاست و اگر مشکل بیکاری و فقر به صورت قطعی حل شود ریشه پدیده‌هایی مانند بی‌خانمانی و کارتون خوابی نیز خشک می شود.



سعیدی تاکید کرد: آنچه که مشخص است این است که دستگاههای دولتی و شهرداریها به تنهایی نمی‌توانند مشکل کارتن خوابی در شهر تهران را حل کنند و از طرف دیگر به دلیل کاغذبازی و پیچیده بودن مسیرهای اداری هنوز سازمانهای دولتی نتوانسته‌اند با معضلات اجتماعی از جمله بی‌خانمانها برخورد مناسب و شایسته‌ای داشته باشند و از این رو سازمانهای مردم نهاد نیز باید در این امر وارد عمل شوند.



وی یاد آور شد: شهرداریها برای ریشه‌کن کردن مشکل بی‌خانمانها با دشواریهایی بسیاری روبرو هستند و اگر سازمانهای مردم نهاد ورود جدی‌تری به موضوع کارتون‌خوابها داشته باشند، به طور قطع می‌توان این معضل اجتماعی را با سرعت بیشتری از بین برد.