محمدرضا نهاوندی‎پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک استان زنجان پایلوت اجرای طرح UTM در کشور شده است.

وی اظهار داشت: اجرای طرح UTM در استان زنجان باعث مشکلاتی در واگذاری پروانه‏های زمین‎ شده و در این راستا اجرای این طرح هزینه‎بر و وقت‎گیر است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: دراولین مرحله نقشه UTM در سطح استان زنجان اجرا شود.

نهاوندی‏پور گفت: در کمیسیون واگذاری طرح‎های غیر کشاورزی واگذاری 25 هکتار زمین به شهرستان خدابنده به تصویب رسید و این زمین به منظور اجرای طرح پسماند زباله‏های این شهرستان به شهرداری واگذارمی شود و در این راستا فاصله زمین تا شهر قیدار هشت کیلومتر و تا کمربندی سه کیلومتر است و محل قبلی پسماند زباله‏ها با اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال امحا شده است.

وی تاکید کرد: طرح توسعه آتی برای محل جدید پسماند زباله‎ها در شهرستان خدابنده در نظر گرفته شده و این زمین می‎تواند پاسخگوی نیاز دیگر شهرها هم باشد.

نهاوندی پور با اشاره به اینکه شرکت پردیس فرا گستران در شهرستان خدابنده به منظور تولید یخچال فریزر در خواست زمین کرده به این شرکت زمین اجاره‎ای داده می شود.