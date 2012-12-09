محمدرضا نهاوندیپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک استان زنجان پایلوت اجرای طرح UTM در کشور شده است.
وی اظهار داشت: اجرای طرح UTM در استان زنجان باعث مشکلاتی در واگذاری پروانههای زمین شده و در این راستا اجرای این طرح هزینهبر و وقتگیر است.
مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: دراولین مرحله نقشه UTM در سطح استان زنجان اجرا شود.
نهاوندیپور گفت: در کمیسیون واگذاری طرحهای غیر کشاورزی واگذاری 25 هکتار زمین به شهرستان خدابنده به تصویب رسید و این زمین به منظور اجرای طرح پسماند زبالههای این شهرستان به شهرداری واگذارمی شود و در این راستا فاصله زمین تا شهر قیدار هشت کیلومتر و تا کمربندی سه کیلومتر است و محل قبلی پسماند زبالهها با اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال امحا شده است.
وی تاکید کرد: طرح توسعه آتی برای محل جدید پسماند زبالهها در شهرستان خدابنده در نظر گرفته شده و این زمین میتواند پاسخگوی نیاز دیگر شهرها هم باشد.
نهاوندی پور با اشاره به اینکه شرکت پردیس فرا گستران در شهرستان خدابنده به منظور تولید یخچال فریزر در خواست زمین کرده به این شرکت زمین اجارهای داده می شود.
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