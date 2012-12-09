مرتضوی: لایحه قانون انتخابات دولت آماده است/جلالی: شورای نگهبان رجل سیاسی را تعریف کند

گزارش خبرنگار مهر، در برنامه تلویزیونی نگاه یک که شنبه شب از شبکه اول سیما پخش شد؛ مناظره ای با موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با حضور کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور برگزار شد.



در ابتدای این مناظره مرتضوی در پاسخ به این سئوال که مسئولان دولتی نظرشان در مورد کلیات این طرح که در مجلس به تصویب رسیده است ، چیست؟ گفت: این طرح دربرگیرنده دومطلب است یکی اصلاح ماده 35 و دیگری اصلاح ماده 31 قانون فعلی انتخابات و مابقی طرح یا تکراری است و از قوانینی است که در همین طرح فعلی در آن گنجانده شده است.

مرتضوی: طرح اصلاح قانون انتخابات خلق الساعه و شتاب زده است

وی این طرح را به دلیل مغایرت با اصول 3، 57، 60، 72، 99، 110، 115، 118، 131 قانون اساسی مغایر دانست و گفت: این طرح پشتوانه کارشناسی ندارد و شتاب زده و خلق الساعه تدوین شده است.



مرتضوی با انتقاد از اینکه این قانون در نزدیکی انتخابات مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: این موضوع موجب شده است که شائبه سیاسی بودن این طرح را ایجاد کند و ممکن است این برداشت شود که با این قانون می خواهند بعضی رقبای خود را حذف کنند و همچنین این طرح مجریان انتخابات را با مشکل مواجه می سازد.



در ادامه این مناظره جلالی با بیان اینکه قانون فعلی نقایص غیر قابل کتمانی دارد، گفت: هنگامی که دولت نهم تشکیل شد یکی از وعده هایی که داد گفت قانون جامع انتخابات را تدوین می کنیم.

جلالی: دولت برای اصلاح قانون انتخابات لایحه دهد



وی افزود: ما هیچ گاه استقبال نمی کنیم که مجلس طرح بدهد چرا که لایحه جامع تر و از بدنه کارشناسی نظام درست شده است و اگر دولت در این خصوص تعلل نمی کرد و لایحه قانون جامع انتخابات را می داد ما طرح نمی دادیم.



جلالی ادامه داد:اگر دولتی ها مدعی هستند این کار شتاب زده و بدون کارشناسی است می توانستند یک لایحه کارشناسی شده به مجلس بدهند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه در انتخابات ریاست جمهوری نهم ، 1114 نفر کاندیدا شدند که از این تعداد تنها پنج الی شش نفر آنان تایید صلاحیت شدند، گفت: رد صلاحیت شدن کسانی که داوطلب هستند موجب تبلیغات منفی بر علیه انتخابات ایران می شود و افرادی برای معرکه گیری و وسیله خنده دیگران برای ثبت نام می آیند که باید این موضوع اصلاح می شد.



وی با بیان اینکه قانون انتخابات ریاست جمهوری لاغر مانده است، گفت: این موضوع به این دلیل است که هر وقت اراده ای بر اصلاح این قانون صورت گرفته است گفته اند "جیز" است دست نزنید چون شائبه سیاسی دارد .

جلالی: با توجه به تمام شدن دولت فعلی امروز بهترین زمان اصلاح قانون انتخابات است



جلالی با دفاع از اینکه امروز زمان مناسبی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است، تصریح کرد: با توجه به اینکه این دولت دارد تمام می شود و این رئیس جمهور دیگر نمی تواند در دولت بعدی شرکت کند لذا این زمان بهترین زمان برای قانون انتخابات بود تا شائبه سیاسی بودن آن مطرح نشود.

جلالی: دولت همه جا نسبت به زیر پا گذاشته شدن قانون حساس باشد؛ نه فقط اصلاح قانون انتخابات



این نماینده مجلس همچنین نسبت به ایرادات نماینده دولت به قانون انتخابات مبنی بر اینکه این طرح مغایر قانون اساسی است گفت: دولت نگران این مغایرت نباشد چرا که شورای نگهبان خواستار قانون اساسی است و امیدواریم دولت نسبت به جاهای دیگری که قانون زیر پا گذاشته می شود آنقدر حساس باشد.

مرتضوی: مجلس نقاط قوت قانون فعلی را اصلاح کرده نه تقاط ضعف را



در ادامه مرتضوی با بیان اینکه طرح جدید مجلس نقاط قوت قانون فعلی را عوض کرده است نه نقاط ضعف آن را، گفت: اینکه می گویم این طرح مغایر قانون اساسی است حرف من نیست حرف شورای نگهبان است و شورای نگهبان در 4 مرحله در دوره های مختلف گفته است این طرح خلاف قانون اساسی است.



وی افزود: علاوه بر این موضوع مجلس طبق اصل 72 قانون اساسی نمی تواند قانونی را که علم دارد مغایر قانون اساسی است تصویب کند و مجلس نمی تواند با اصلاح قانون انتخابات و تصویب قوانین عادی قانون اساسی را تغییر دهد.

جلالی: طبق اصل 112 قانون اساسی مجلس می تواند خلاف قانون ، قانون وضع کند



جلالی در جواب مرتضوی گفت: قانون اساسی این مجوز را به مجلس داده که خلاف قانون اساسی، قانون تصویب کند و آن هم اصل 112 است که مجمع تشخیص مصلحت می تواند در این خصوص نظر دهد.

جلالی: ماده 35 حذف می شود

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با انتقاد از این بحث ها و انتقاداتی که به طرح مجلس شده است، گفت: طرح قانون انتخابات مصوبه کمیسیون شوراهاست و این همه تهدید، اطلاعیه و تجمع که بر علیه مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است به دلیل مخالفت با ماده 35 است که ما چنین ماده ای را تصویب نکردیم و مشورتی که رئیس مجلس با شورای نگهبان داشته اند این اصل را مغایر با قانون اساسی دانستند بنابراین قطعا در زمان بررسی این ماده نمایندگان اخطار قانون اساسی خواهند داد و این ماده تصویب نخواهد شد، پس دعوای ما سر چیست بر سر امری است که هنوز واقع نشده و قبل از اینکه ما جرمی مرتکب شویم دارند ما را مجازات می کنند.



وی در مورد بررسی این قانون در مرکز پژوهش ها گفت: مرکز پژوهش ها فقط دو مورد را غیرقانونی در این طرح دانسته است یکی در مورد عضویت هیئت رئیسه مجلس در هیئت اجرایی و دیگری بحث ماده 35 که در ماده اول این موضوع رفع شد و نماینده مجلس بدون حق رای شد و ماده 35 نیز به گفته رییس مجلس حذف خواهد شد.



مرتضوی همچنین در مورد ماده 4 گفت: ما با حضور دادستان مخالفیم و این ماده نظر دولت را تامین نمی کند.



وی افزود: اگر واقعا آقای جلالی می گوید ماده 7 طرح جدید و یا 35 قانون فعلی مغایر قانون اساسی است و از دستور مجلس خارج می شود ما دیگر بحثی نداریم.



وی در مورد ماده 4 گفت: در اصل 57 قانون اساسی به صراحت قوای حاکم را سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه معرفی کرده و صراحتا می گوید این سه قوه مستقل از یکدیگر هستند و در اصل 60 نیز کارهای اجرایی از وظایف قوه مجریه است مگر اموراتی که زیر نظر رهبری باشد.



مرتضوی با بیان اینکه باید مشخص شود هیئت اجرایی می خواهد در کار اجرا دخالت کند و یا در کار نظارت، تصریح کرد: اگر می خواهد در کار اجرا دخالت کند که مخالف اصل 60 قانون اساسی است و اگر هم می خواهد در کار نظارت دخالت کند که باز هم این مغایر اصل 92 قانون اساسی است.

مرتضوی: کاری نکنید با ارائه یک طرح یا واکنش اجتماعی مواجه شوید



وی با بیان اینکه شان قانون گذار بر این است که حکمت را در تصویب قانون در نظر بگیرد، گفت: حکمت این طرح در چیست آقای جلالی شما استاد و رجل سیاسی هستید تا به امروز چقدر این طرح مورد اعتراض دانشجویان قرار گرفته است؟

جلالی: صلاحیتم توسط مرتضوی تصویب شد!





جلالی در جواب گفت: پس صلاحیت ما تصویب شد. مرتضوی گفت: ما نباید کاری کنیم با واکنش های اجتماعی با ارائه یک طرح مواجه شویم.

جلالی: واکنش ها در سیستم قانون گذاری پدیده مبارکی است

جلالی در جواب مرتضوی گفت: واکنش ها در سیستم قانون گذاری پدیده مبارکی است. ما در نظام مردمسالار هستیم و استقبال می کنیم که ما را چکش کاری کنند بنابراین نه تنها ناراحت نیستیم بلکه از این موضوع خوشحالیم.



وی همچنین در مورد ماده 4 در جواب مرتضوی گفت: طبق طرح فعلی نیز مجری همان وزارت کشور است اما باید این را هم در نظر بگیریم که طبق تفسیر شورای نگهبان برگزارکننده انتخابات هیئت اجرایی است و هیئت اجرایی نیز با مردم است و وزارت کشور تنها نقش پشتیبان و هدایت کننده دارد.

جلالی: فرماندار غیر بومی معتمدین محل را انتخاب می کند!



جلالی با بیان اینکه در اوایل انقلاب امام جمعه و رئیس دادگستری معتمدین را به فرماندار معرفی می کردند، گفت: این روند در سال 64 تغییر کرد و نهادهای مردمی مانند امام جمعه کنار گذاشته شدند اما فرمانداری که نماینده دولت است و از قضا غیر بومی هم هست چطور می تواند معتمدی را انتخاب کند اما بحث اصلی ما این است که تهران هم مانند شهرستان ها هیئت اجرایی داشته باشد.



این نماینده مجلس در مورد تعریف این طرح از رجل سیاسی و مذهبی گفت: درست است که پیش بینی ها این است که این ماده از طرح اصلاحی مجلس حذف خواهد شد اما این سئوال همچنان باقی می ماند که تعریف ما از رجل سیاسی و مذهبی چیست.

جلالی: ای کاش شورای نگهبان بیاید خود این واژه را تعریف کند



وی افزود: ای کاش شورای نگهبان بیاید خود این واژه را تعریف کند تا دیگر هیچ شائبه ای در این زمینه وجود نداشته باشد.



مرتضوی در جواب جلالی گفت: در 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری کلا دو هزار نفر ثبت نام کرده اند این دو هزار نفر به کجا بر می خورد انتخابات هم حق است و هم تکلیف بنابراین هر کسی انتخاب تکلیف کند می تواند وارد میدان شود.



جلالی در جواب گفت: این حرف شما شعاری است اگر به شعار باشد من بهتر بلدم شعار بدهم و بلدتر هستم.



مرتضوی گفت: شما صحبت های من را تحریف می کنید.

مرتضوی: حق هر فردی است که در انتخابات شرکت کند



مرتضوی ادامه داد: انتخابات هم حق است و هم تکلیف و هر فردی خودش تشخیص می دهد که ثبت نام بکند و یا نکند.



جلالی گفت: این تکلیف نیست و این ثبت نام ها ضرر سیاسی دارد. شما که از ابتدا می دانید نهایتا 15 نفر تایید صلاحیت می شوند چرا می خواهید بقیه را سر کار بگذارید و وقتی که رد صلاحیت می شوند چرا باید ثبت نام کنند.



مرتضوی در پاسخ گفت: شما در راس امور هستید بنابراین به خود حق می دهید هم حرف های من را قطع کنید وهم تحریف.



رئیس ستاد انتخابات افزود: به عنوان مثال من به عنوان کسی که در نظام هستم می خواهم ثبت نام کنم و شما به عنوان شورای نگهبان می توانید صلاحیت من را بررسی کنید و هیچ قانون مبهمی در قانون وجود ندارد و این موضوع نیز ثلمه ای به نظام وارد نمی کند.



جلالی جواب داد: حتما ثلمه وارد می سازد شما رسانه های خارجی را نمی بینید و یا کسی شما را در جریان امور قرار نمی دهد. آیا اداره کشور، علم، تجربه و هنر نمی خواهد؟ اگر می خواهد پس ما باید بیاییم از اول آن را مشخص کنیم.



مرتضوی در جواب جلالی گفت: می گویید نهایتا چهار نفر تایید می شوند شاید صد نفر تایید صلاحیت شوند. ما نمی توانیم محدودیت ایجاد کنیم.



وی افزود: چند نفر از کسانی که شما می گویید رد صلاحیت شده اند اعتراض داشته اند. شما می گویید رسانه های بیگانه تبلیغات منفی می کنند آیا اگر این مشکل رفع شود رسانه های بیگانه عقب نشینی می کنند و دیگر به ما کاری ندارند؟ آنها یک موضوع دیگری را علم می کنند بنابراین ما نمی توانیم به خاطر تبلیغات آنان تصمیمات غلط بگیریم.



جلالی گفت: نه، اینقدر ساده لوح نیستم. مرتضوی ادامه داد: ثبت نام کاندیداها به انتخابات رونق می دهد و موجب مردمی بودن آن می شود.

جلالی: من و مرتضوی بر حذف ماده 35 با هم همنظریم



جلالی گفت: من و آقای مرتضوی در ماده 35 با هم ،هم نظریم و آن را مغایر قانون اساسی می دانیم اما من اعتقاد دارم باید همه دولت، مجلس و شورای نگهبان دست به دست هم بدهند و یک ساز و کار مناسبی را در این خصوص تعیین کنند.



در ادامه این مناظره تلویزیونی همچنین منتظری با انتقاد از محدوده سنی و مدرک تحصیلی در اصلاحیه مجلس گفت: معتقدم قانون اساسی در اصل 115 دقیقا شرایط کاندیداتوری را احصاء کرده و قانون اساسی در بعضی از موارد حصر دارد و مجلس نمی تواند ورود کند و تفسیر قانون نیز با شورای نگهبان است و باید این کار را به اهلش بسپاریم. زر را باید زرگر بشناسد. ما می گوییم حلقه مفقوده ای وجود ندارد که وقت دولت و مجلس به این مباحث بگذرد.

مرتضوی: لایحه قانون جامع انتخابات دولت آماده است/منتظر سیاست های کلی مجمع هستیم



مرتضوی همچنین با اشاره به اینکه سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی و تدوین است، گفت: آقای جلالی می گوید چرا لایحه ندادید لایحه دولت آماده است ما می خواستیم دو بار این لایحه را بدهیم اما با مشکل مواجه شدیم.



وی توضیح داد: وزیر کشور سابق نامه ای دادند و ضعف های انتخابات اعم از انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شوراها را برشمردند که این نامه به مجمع رفت و در دستور کار مجمع قرار گرفت. ما رفتیم مجمع و در جلسات مختلف قانون را بررسی کردیم اما این طرح متوقف شد.



مرتضوی افزود: بر حسب احکام و ابلاغیه جدید دوباره سیاست های کلی در دستور کار مجمع قرار گرفت و ما معطل ماندیم تا مجمع این سیاست ها را ارائه کند و ما مکلف هستیم بعد از ارائه این سیاست ها لایحه خود را تقدیم مجلس کنیم.

جلالی: در اصلاحیه مجلس عدد از ادغام انتخابات ریاست جمهوری و شوراها برداشته شد



جلالی با اشاره به دیگر مفاد اصلاح قانون انتخابات گفت: مجلس عدد را از تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر برداشت و این دو انتخابات را برای همیشه در هم ادغام کرد.



مرتضوی گفت: وقتی که ما می گوییم مجلس شتابزده و بدون بررسی قوانین قبلی این طرح را بررسی کرده اینجاست.

مرتضوی: انتخابات شوراها و ریاست جمهوری از قبل ادغام شده بود



وی توضیح داد:از قبل هم عدد نبوده و این انتخابات در هم ادغام شده بود.



مرتضوی ادامه داد:صحبت ما این است که چرا ضعف های قانون فعلی همچون تبلیغات زودهنگام، هزینه های انتخاباتی در این طرح نیامده است و سزاوار این بود که نقاط ضعف اصلاح شود نه نقاط قوت.



جلالی در پایان گفت: اگر دولت خیلی دلسوز است لایحه اش را بدهد.



مرتضوی خاطر نشان کرد: دولت لایحه اش آماده است.

