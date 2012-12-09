به گزارش خبرگزاری مهر، هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا شنبه شب با برگزاری دو دیدار آغاز شد که یکی از این دیدارها رم در خانه خود و در حضور 37 هزار تماشاگر موفق شد با نتیجه 4 بر 2 فیورنتینا را از پیش رو بردارد.
فرانچسکو توتی اسطوره باشگاه رم در این بازی با به ثمر رساندن دو گل از 4 گل تیمش، درخشش فوق العاده ای داشت. تونی (19 و 45)، لئاندرو کاستان (7) و اوسوالدو (89) برای شاگردان زدنیک زمان گلزنی کردند و رونکاگلیا (14) و هامداعویی(46) گلهای فیورنتینا را به ثمر رساندند.
در دیگر دیدار، آتالانتا موفق شد با نتیجه 2 بر یک پارما را از پیش رو بردارد. در این بازی آمائوری برای پارما گلزنی کرد و ژرمن دنیس و فدریکو پلوسو برای آتالانتا گل زدند.
برنامه ادامه دیدارهای هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا به شرح زیر است:
یکشنبه - 19/09/91
* کالیاری - کیهوو
* پالرمو - یوونتوس
* پسکارا - جنوا
* سیهنا - کاتانیا
* تورینو - میلان
* اینتر - ناپولی
دوشنبه - 20/09/91
* سامپدوریا - اودینزه
* بولونیا - لاتزیو
جدول رده بندی:
1- یوونتوس 35 امتیاز
2- ناپولی 33 امتیاز
3- اینتر 31 امتیاز
4- رم 29 امتیاز (یک بازی بیشتر)
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18- جنوا 12 امتیاز
19- سیه نا 11 امتیاز
20- پسکارا 11 امتیاز
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