به گزارش خبرگزاری مهر، هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا شنبه شب با برگزاری دو دیدار آغاز شد که یکی از این دیدارها رم در خانه خود و در حضور 37 هزار تماشاگر موفق شد با نتیجه 4 بر 2 فیورنتینا را از پیش رو بردارد.

فرانچسکو توتی اسطوره باشگاه رم در این بازی با به ثمر رساندن دو گل از 4 گل تیمش، درخشش فوق العاده ای داشت. تونی (19 و 45)، لئاندرو کاستان (7) و اوسوالدو (89) برای شاگردان زدنیک زمان گلزنی کردند و رونکاگلیا (14) و هامداعویی(46) گل‌های فیورنتینا را به ثمر رساندند.

در دیگر دیدار، آتالانتا موفق شد با نتیجه 2 بر یک پارما را از پیش رو بردارد. در این بازی آمائوری برای پارما گلزنی کرد و ژرمن دنیس و فدریکو پلوسو برای آتالانتا گل زدند.

برنامه ادامه دیدارهای هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا به شرح زیر است:

یکشنبه - 19/09/91

* کالیاری - کیه‌وو

* پالرمو - یوونتوس

* پسکارا - جنوا

* سیه‌نا - کاتانیا

* تورینو - میلان

* اینتر - ناپولی

دوشنبه - 20/09/91

* سامپدوریا - اودینزه

* بولونیا - لاتزیو

جدول رده بندی:

1- یوونتوس 35 امتیاز

2- ناپولی 33 امتیاز

3- اینتر 31 امتیاز

4- رم 29 امتیاز (یک بازی بیشتر)

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18- جنوا 12 امتیاز

19- سیه نا 11 امتیاز

20- پسکارا 11 امتیاز