وابستگی ایران به ‌گاز ترکمنستان کاهش یافت

جواد اوجی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت اجرای طرح‌های ذخیره سازی گاز طبیعی در ایران، گفت: هم اکنون فاز اول پروژه ذخیره سازی گاز طبیعی در مخزن سراجه قم به طور کامل در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه در این مخزن زیر زمینی گاز طبیعی تاکنون بیش از 800 میلیون مترمکعب گاز ذخیره شده است، تصریح کرد: به زودی برداشت گاز از این مخزن آغاز خواهد شد.

معاون وزیر نفت همچنین در خصوص پیشرفت اجرایی مخزن ذخیره سازی شوریجه خراسان، توضیح داد: در حال حاضر پیشرفت طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات و تاسیسات مخزن شوریجه به مرز 80 درصد رسیده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه با توجه به پیشرفت فعلی پیش بینی می شود این پروژه ذخیره سازی گاز تا پایان سالجاری راه اندازی شود، بیان کرد: با بهره برداری از این 2 مخزن ذخیره سازی امکان تامین پایدار گاز مشترکان به ویژه در فصول سرد سال در استان های شمال و شمال شرق کشور فراهم می شود.

به گفته وی پس از مخزن سراجه قم، مخزن شوریجه خراسان دومین مخزن ذخیره سازی گاز طبیعی راه اندازی شده در منطقه خاورمیانه خواهد بود.

به گزارش مهر، مخزن سراجه قم از ظرفیت ذخیره سازی 1.2 میلیارد متر مکعب در فاز یک و 3.3 میلیارد متر مکعب در فاز دوم برخوردار است ضمن آنکه برای راه اندازی فاز اول این پروژه ذخیره سازی 9 حلقه چاه توسط شرکت ملی نفت حفاری شد و سپس تمامی تجهیزات بالادستی، میان دستی و تاسیسات این پروژه توسط شرکت گاز نصب و راه‌اندازی شده است.



کل سرمایه گذاری مورد نیاز برای راه‌اندازی گاز ایران بیش از 200 میلیون دلار است ضمن آنکه افزایش پایداری صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه و تامین پایدار سوخت زمستانی مشترکان از مهمترین دستاوردهای راه‌اندازی پروژه‌های ذخیره سازی گاز طبیعی است.



از سوی دیگر، با توجه به انتشار گزارش‌های مختلف موسسات تحقیقاتی بین المللی به طور متوسط هر کشور نیاز دارد معادل 13 درصد از میزان مصرف سالانه گازش را ذخیره سازی کند، بنابراین اگر مصرف سالانه گاز در ایران را حدود 107 میلیارد متر مکعب در نظر بگیریم، باید براساس این فرمول، حداقل سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز ذخیره سازی کنیم.



براساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی برتیش پترولیوم هم اکنون در جهان بیش از 350 میلیارد مترمکعب ذخیره سازی گاز وجود دارد.



از این میزان ظرفیتی برای ذخیره سازی گاز 100 میلیارد مترمکعب در ایالات متحده، 50 میلیارد مترمکعب در کشورهای اروپایی، 150میلیارد مترمکعب در اروپای شرقی و کمتر از 10 میلیارد متر مکعب در آسیا گاز ایجاد شده است.



وابستگی ایران به گاز ترکمنستان کمتر شد

اوجی همچنین امروز از راه اندازی یک پروژه جدید گازی در آستان زمستان خبر داد و افزود: به منظور تقویت فشار گاز در استان‌های شمالی کشور تأسیسات تقویت فشار گاز پارچین در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

وی یکی از مزیت های راه اندازی این پروژه جدید را تامین کامل گاز و رفع کمبود گاز در استان تهران عنوان کرد و یادآور شد: برای طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تاسیسات تقویت فشار گاز پارچین بیش از یکهزار و 400 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است.

معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه با آغار بهره برداری امکان استفاده حداکثری از ظرفیت خط لوله 48 اینچ شمال و شمالشرق کشور و انشعاب 42 اینچ خط لوله گاز دشت شاد در استان گلستان فراهم می شود.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز با بیان اینکه در مسیر خط لوله گاز شمال و شمالشرق ساخت 3 تاسیسات تقویت فشار گاز در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد: پس از راه اندازی تاسیسات تقویت فشار گاز پارچین، تا چند هفته آینده هم تاسیسات تقویت فشار گاز سمنان به بهره بردایر خواهد رسید.

به گزارش مهر، تأسیسات تقویت فشار پارچین و سمنان، هر کدام برای انتقال 58 میلیون مترمکعب گاز در شبانه روز طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شده اند.

با بهره برداری از خط لوله گاز شمال و شمال شرق و تاسیسات تقویت فشار گاز این خط لوله، امکان انتقال گازهای میدان پارس شمالی به استان های حاشیه دریای خزر و شمال شرق کشور فراهم شده است.

2 سال گذشته خط لوله گاز یکهزار و 24 کیلومتری شمال و شمالشرق ایران در دو فاز به طور کامل به بهره برداری رسید به طوریکه در فاز اول این خط لوله به طول تقریبی 524 کیلومتر و فاز دوم آن به طول 500 کیلومتر و سرمایه گذاری 550 میلیون دلار به طور رسمی راه اندازی شد.



پیش بینی می شود با افزایش ظرفیت انتقال گاز در استان های شمال و شمال شرق کشور، وابستگی به واردات گاز از ترکمنستان کاهش یابد و در صورت توقف و یا کاهش واردات گاز از این کشور همسایه، پایداری شبکه گاز حفظ شود.