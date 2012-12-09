تاریکی جاده "گلستان شهر" و تلف شدن حیوانات/ 4 کیلومتر بی پایان

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون برای تکمیل راه دسترسی به گلستان شهر بجنورد که شامل آسفالت دو باند این مسیر، جدول کشی، کانال کشی، پیاده رو سازی و نصب چراغ در این مسیر چهار و نیم کیلومتری است، زمان های مختلفی بیان شده که تاکنون هیچ کدام از این وعده ها عملی نشده است.

اکنون در حالی که اهالی ساکن در گلستان شهر بجنورد برای رفت و آمد از لاین غربی این مسیر استفاده می کنند، علاوه بر خطرات ناشی از دوطرفه بودن جاده باریک، تاریکی و عدم نصب چراغ در این مسیر سبب شده تا تقریبا هر روز در نقطه ای از این جاده، لاشه حیوانات تلف شده در اثر تصادف با خودروها به چشم بخورد.

آنچه که سبب شده تصادف خودروها با حیوانات در این مسیر، بسیار بیشتر از دیگر مسیرها و جاده ها روی دهد این است که مسیر مربوطه در حاشیه شهر و بین چندین فضای مسکونی منقطع شامل روستاهای اطراف، سایت مسکن مهر گلستان شهر، کلاته محمدعلی پهلوان، کلاته آذرسا و شهر بجنورد قرار گرفته و در این فصل از سال نیز به علت کمبود مواد غذایی، بسیاری از حیوانات برای یافتن غذا در اطراف این مناطق پرسه می زنند.

به گواه اهالی گلستان شهر و روستاهای مذکور و یا کارمندانی که محل کار آنها در اطراف این مسیر قرار دارد، تقریبا هر شب در نقطه ای از این جاده، تصادف وسایل نقلیه با حیواناتی نظیر سگ، گربه، روباه، شغال و ... اتفاق می افتد و علاوه بر ظلم و جفایی که در حق این حیوانات بی گناه روی می دهد و خسارتی که به خودروها و یا گاها به سرنشینان آن وارد می شود، گذر خودروها از روی لاشه ها و یا ماندن آنها در کنار جاده تصاویر مشمئز کننده ای ایجاد می کند.

این ها همه در حالی اتفاق می افتد که پیش از این مسئولان مربوطه بارها در مورد بهره برداری کامل از این جاده(آسفالت، جدول کشی، روشنایی و ... ) وعده داده اند و هر بار نیز پس از رسیدن موعد قبلی، تجدید وعده می کنند.

4 کیلومتر بی پایان

گلستان شهر بجنورد مجموعه مسکونی طرح مسکن مهر در حاشیه شهر بجنورد است که پس از تکمیل جمعیتی قریب به 30 هزار نفر را در خود جای خواهد داد.

بخش قابل توجهی از مسکن‌های ساخته شده در این مجموعه تحویل متقاضیان شده و قرار است تا اسفند ماه سال جاری بیش از 70 درصد واحدهای آن تحویل صاحبان آن‌ها شود.

این در حالی است که جاده دسترسی به این سایت مسکونی همچنان دو طرفه است و با توجه به حجم بالای تردد در این مسیر و تاریکی جاده، مشکلات متعددی ایجاد شده است.

قرار داد اجرای پروژه دو بانده کردن محور بجنورد به گلستان شهر به طول چهار و نیم کیلومتر مهر ماه سال قبل با پیمانکارمنعقد شد.

برای اجرای این پروژه 63 میلیارد ریال بودجه مصوب شد و قرار بود مسیر بجنورد به گلستان شهر جدول کشی، کانال کشی، پیاده رو سازی( مسیر دوچرخه سواری) و دو خطه شده و علاوه بر این روشنایی مسیر نیز تامین شود.

مدیر پروژه گلستان شهر بجنورد اواخر شهریور ماه سال جاری گفته بود که کل این پروژه به طول چهار و نیم کیلومتر 63 درصد و بخش‌های روشنایی و پیاده رو سازی آن نیز 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سیدحسین نقیب افزوده بود که کل این پروژه تا پایان مهر ماه به بهره برداری کامل خواهد رسید.

در کنار این وعده مدیر پروژه گلستان شهر، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی نیز گفته بود که محور دوبانده بجنورد ـ گلستان‌شهر تا مهر امسال آماده بهره برداری می‌شود.

علی محمدی با قبول تعویق در اجرای این پروژه اظهار کرده بود که وجود برخی معارضات در زمین‌های طول این مسیر و سردی هوا مهم‌ترین مشکلات اجرای این پروژه است.

پایان وعده یک ماهه مدیر پروژه و تجدید وعده

مهر ماه به پایان رسید و ساخت این جاده چهار و نیم کیلومتری به پایان نرسید، سید حسن نقیب در پایان مهر ماه در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید که علت عملی نشدن وعده پیشین او مبنی بر بهره برداری از این پروژه در مهر ماه سال جاری، تعطیلی چند باره پروژه در طول یک ماه گذشته بوده است.

وی می افزاید: با وجود تعطیلی‌های ناخواسته در اجرای پروژه، در حال حاضر ساخت تمام چهار و نیم کیلومتر محور دسترسی به اتمام رسیده و تنها بخش‌هایی از پل‌های موجود در این محور در دست ساخت قرار دارد.

وی در مورد علت اینکه اجرای پروژه‌ای چهار و نیم کیلومتری بیش از یک سال به طول انجامیده است، اظهار می کند: پس از انعقاد قرارداد به علت سرمای هوا اجرای پروژه عملا ممکن نبود و در واقع عملیات اجرایی دو بانده کردن محور بجنورد به گلستان شهر از ابتدای سال جاری آغاز شده است.

نقیب تصریح می کند: علاوه بر این در این مدت وجود برخی معارضات و نیز کمبود قیر، از مهم‌ترین مشکلات اجرای این پروژه بود اما در حال حاضر این مشکلات مرتفع شده و آسفالت این محور نیز در مراحل پایانی خود قرار دارد.

وی می گوید: در حال حاضر بخش‌های کانال کشی، جدول کشی، پیاده رو سازی، تامین روشنایی و .... محور بجنورد به گلستان شهر با جدیت در حال انجام بوده و تا پایان آبان ماه به اتمام می‌رسد.

جاده ای که قرار بود تنها برای وزیر افتتاح شود

آبان ماه یعنی وعده دوم مدیر پروژه گلستان شهر بجنورد برای افتتاح جاده این سایت نیز به پایان رسید و هنوز بخش های زیادی از این طرح باقی مانده بود.

اما در این میان گویا مسئولان مربوطه قصد داشتند به هر طریق ممکن این جاده را افتتاح کنند چرا که قرار بود وزیر راه و شهرسازی برای بازدید و افتتاح چند پروژه، سفری یک روزه را به خراسان شمالی انجام دهد.

وزیر راه و شهرسازی دوشنبه ششم آذر به خراسان شمالی سفر کرد و بازدید از چند پروژه و طرح عمرانی فعال در خراسان شمالی از جمله جاده گلستان شهر از جمله برنامه های او بود.

سه‌شنبه شب اما‌ گزارشی از واحد مرکزی خبر خراسان شمالی در بخش 20:30 شبکه دو پخش شد که تعجب همگان را برانگیخت.

تیتر خبر 20:30 این بود که "وقتی جاده‌ای فقط برای وزیر افتتاح می‌شود" و سپس مجری در ادامه خبر گفت که: این حکایت، حکایت جاده‌ چهار باند منطقه گلستان بجنورد است که بعد از افتتاح دوباره تخریب شد.

پس از آن سید حسن نقیب؛ مدیر پروژه گلستان شهر در گفتگو با خبرنگار واحد خبر خراسان شمالی در خصوص علت تخریب پس از افتتاح گفت که: "پل‌ها در لاین غربی انجام شده بود، در لاین شرقی چون سفر آقای نیکزاد، گفتند می‌خواهد انجام شود، به سرعت ما این را آسفالتش کردیم".

نقیب سپس در مورد هزینه‌های صرف شده برای این قسمت که آسفالت و سپس تخریب شده بود، اظهار داشت: "هر متر کانال چیزی در حدود 60 هزار تومان پول جدول‌اش و اجرای‌اش هزینه برداشته است."

پس از آن خبرنگار مذکور برای اطلاع از رقم واقعی هزینه مصرف شده با مهدی میان‌آبادی استاد دانشگاه در رشته عمران گفتگو کرد، این استاد دانشگاه در زمینه هزینه آسفالت عنوان کرد: حدودا برای یک کیلومتر به پهنای هشت متر که شامل فقط آسفالت و قیرپاشی باشد، حدود 110 میلیون تومان هزینه لازم است.

تکذیب!

در حالی که خبر سه‌ شنبه شب 20:30 که پیشتر از شبکه استانی پخش شده بود، پرده از مسئله ای بر می داشت و اظهارات مدیر پروژه نیز موید این موضوع بود، در بخش خبر 20:30 شب بعد، مدیرکل راه و شهرسازی که در همان روزها به سمت معاونت عمرانی استانداری نیز منصوب شده بود، سخنان مطرح شده را تکذیب کرد.

عطاالله قادری اظهار داشت:هیچ افتتاحی در خراسان شمالی در بازدید وزیر راه و شهرسازی، صورت نگرفته واز طرفی نیز هیچ تخریبی انجام نشده است.

وی پس از آن توضیحاتی در مورد روش های فنی پل سازی در دنیا ارائه کرد و مدعی شد که بهترین روش پل سازی در پروژه مذکور صورت گرفته است.

قادری پس از آن تصریح کرد: ما در روز بازدید اعلام کردیم که پیشرفت پروژه 75 درصد است و برنامه‌ای برای افتتاح آن نداریم چون هنوز پیشرفت آن کامل نشده است.

از طرف دیگر تکلیف شاهدان عینی و شهروندانی که با چشم خود تخریب صورت گرفته را دیده بودند، چه می شود؟

آنچه مشخص است یا مردم و شاهدان عینی خیال بافی کرده اند و یا مسئولان مربوطه همانند همیشه سعی کرده اند با تکذیب و بیانیه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.

در هر صورت این بار اما وعده ای روشن در مورد زمان تکمیل این مسیر چهار و نیم کیلومتری داده نشده است، مسئولان مربوطه تنها از وعده "به زودی" استفاده کرده اند.

با این اوصاف به نظر می رسد تا تکمیل جاده گلستان شهر و آسودگی اهالی این بزرگترین سایت مسکن مهر خراسان شمالی و روستاهای اطراف، هنوز راه درازی باقی مانده است.