یک دقیقه قهرمان هستید و دقیقه بعد الاغ!

به گزارش خبرگزاری مهر، بعضی از رسانه‌های انگلیسی در حال حاضر لقب الاغ را برای "آندره ویلاس بوآس" برگزیده‌اند. این در حالی است که تیم تاتنهام در حال حاضر به جمع 32 تیم لیگ اروپا راه یافته و نیز در رده چهارم جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر انگلستان قرار دارد.

ویلاس بوآس اظهار داشت: تماشاگران بهترین منتقدان هستند. وقتی آنها عملکرد شما را دوست ندارند، انتقاد می‌کنند و زمانی هم که آن را دوست داشته باشند به شما تبریک می‌گویند.

سرمربی تاتنهام افزود: در این حرفه شما از بهترین آدم، خیلی سریع به یک الاغ تغییر شکل می‌یابید. این، طبیعت بازی و مربیگری است.