به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حسینی نیا عصر شنبه در بازدید از تعاونیهای شهرستان شهریار که با حضور نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی اسان تهران و سایر مسئولان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به نامگذاری رهبر معظم انقلاب در سالجاری مبنی بر تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، وظیفه مضاعفی در زمینه توجه به تولیدکنندگان و کار آفرینان ایجاد شده است که باید با حمایت هرچه بیشتر از این نهادها، در جهت تحقق این مهم گام برداشت.

وی ادامه داد: بمنظور بررسی چگونگی فعالیت تعاوینها در سطح کشور، وزرات تعاون کار و رفاه اجتماعی بنابر برنامه ریزی مدون و دقیق اقدام به بازدید از تعاونیهای سراسر کشور کرده است.

ارائه بسته های حمایتی به فعالان از سوی وزارت کار

این مسئول عنوان کرد: در این مرحله نیز بازدید از تعاونیهای شهرستانهای استان تهران از جمله شهرستان شهریار در دستور کار قرار دارد تا با بررسی مشکلات موجود و رفع نیازها، زمینه فعالیت هرچه بهتر و بیشتر این تعاونیها فراهم شود، همچنین بمنظور تشویق و ترغیب فعالان این بخش برای حضور پررنگتر در این عرصه و تشکیل تعاونی، بسته های حمایتی ویژه ای نیز از سوی وزارت تعاون کار و فاه اجتماعی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه طرح های حمایتی تنها محدود به اختصاص اعتبارات نمی شود، بیان کرد: با توجه به اینکه مشکلات موجود در تعاونیها تنها شامل موارد اقتصادی نمی شود، بسته های حمایتی مذکور نیز پیش از آنکه به بخش اقتصادی و اختصاص اعتبارات محدود شود، به بحث نیروی انسانی پرداخته است، کما اینکه اعتبارات و تسهیلات اقتصادی لازم نیز در آن در نظر گرفته شده است.

لزوم استفاده از نیروی متخصص در تعاونیها

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تاکید بر اهمیت نیروی انسانی در تعاونیها گفت: بکارگیری نیروی تحصیلکرده و ماهر و اعمال مدیریت صحیح، از اصلی ترین ارکان تشکیل تعاوینها است.

این مسئول اظهار داشت: عمده تعاونیهای موجود در بحث مدیریتی مشکل دارند و وزارت خانه با انجام تحقیقات آسیب شناسانه، بسته حمایتی مطلوبی در زمینه توانمندسازی نیوری انسانی و مدیریت تعاونیها فراهم آورده است که در اختیار فعالان این عرصه قرار خواهد داد.

اختصاص دو هزار میلیارد ریال تسهیلات به تعاونی های کشور

حسینی نیا ادامه داد: همچنین طبق هماهنگیهای بعمل آمده با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، شرایطی فراهم شده است که تعاونی داران و فعالان این عرصه تحت آموزشهای تکمیلی و به آموزی قرار گیرند تا با آگاهی و اطلاعات به روز بتوانند در عرصه تولید و خودکفایی هرچه بیشتر کشور گام بردارند.

وی گفت: در زمینه اعتبارات نیز طی توافقات صورت گرفته با صندوق توسعه ملی، بیش از دو هزار میلیارد ریال تسهیلات ویژه بصورت ریالی اخذ شده، طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته مقرر شده است که این اعتبار از طریق بانک توسعه تعاون در اختیار تعاونیهای تولیدی سراسر کشور قرار گیرد.

عملکرد تعاونی ها بررسی می شود

معاون وزیر کار گفت: با توجه به شرایط موجود و تحولات اخیر در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و....، اولویتهای جدیدی در زمینه تولید و حمایت از کارآفرینان داخلی ایجاد شده است که باید با بازدید و بررسی چگونگی عملکرد تعاونیها، واقعیت موجود را به این اولویتها نزدیک کرد.

حیسنی نیا بیان کرد: یکی از مواردی که در شرایط کنونی اقتصاد جهان و ایران، از اهمیت بسزایی برخوردار است، مسائل مربوط به بخش کشاورزی و صنایع غذایی است.

تمام جوامع جهان در صدد امنیت پایدار غذایی هستند

وی افزود: تغییر و تحولات اخیر در سیاست جهانی موجب شده که بحث امنیت پایدار غذایی و رونق در تولیدات بخش کشاورزی، اهمیت بیشتری نسبت به گذشته پیدا کند و در حال حاضر تمام جوامع جهان در صدد دستیابی به این مهم هستند.

این مسئول یادآور شد: در همین زمینه دولت با ایجاد طرح تعاونی کشاورزی مهر، درصدد رونق بخشی هرچه بیشتر به صنعت کشاورزی در کشور است و هم اکنون نیز این طرح در بسیاری از نقاط کشور اجرایی شده است.