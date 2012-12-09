به گزارش خبرنگار مهر، با وقوع زلزله در مناطق اهر، ورزقان و هریس به 306 روستای زلزله زده آسیب وارد شد و 18 هزار و 347 واحد مسکونی روستایی بصورت کلی و جزئی آسیب دیدند که از این میزان 9 هزار و 474 واحد مسکونی روستایی با تخریب بالای 60 درصد مواجه شدند.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان متولی بازسازی مناطق زلزله زده مهمترین دلیل خسارت وارده به این واحدها را استفاده از مصالح نامقاوم و نامرغوب و رعایت نشدن ضوابط و الزامات فنی در طرح و اجرای ساختمان ها اعلام کرد و همچنین عدم استفاده فراگیر از طرح مقاوم سازی مسکن روستایی از دیگر دلایل بروز خسارات در این منطقه عنوان شد.

ضمن آنکه براساس ارزیابی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی در حدود 19 هزار واحد شهری آسیب دیده در شهرهای اهر، ورزقان و هریس کارشناسی شده اند که بیش از 80 درصد واحدهای آسیب دیده با خسارت جزئی بوده و قابل تعمیر است.

براساس این گزارش، بنیاد مسکن بازسازی واحدهایی بالای 60 درصد تخریب را در دستور کار قرارداد که تعداد این واحدها به 9 هزار و 474 واحد می رسد که برای این منظور یک هزار و 270 اکیپ مشغول به فعالیت شدند.

تا تاریخ 17 آذرماه، 15 هزارو 973 قرارداد میان پیمانکاران و مردم بسته شده است و آوار برداری 15 هزار و 10 واحد انجام گرفته است. همچنین پی کنی 16 هزارو 30 واحد بطور کامل انجام شده است.

تامین9500 کانکس برای زلزله زدگن

بین ریزی سقف 10 هزار و 487 واحد و سقف شیب دار یک هزار و 153 واحد هم به اتمام رسیده است که با احتساب این ارقام، تاکنون 7100 واحد به مرحله گچکاری رسیده اند که پایان کار بنیاد مسکن است و در این مرحله تحویل مردم می شود و تکمیل داخل واحد برعهده مالک است.

به گفته بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تا پایان آذرماه تمام 9 هزار و 474 واحد به مردم تحویل داده می شود و مردم می توانند با تکمیل داخل مناطق مسکونی خود، در آن ساکن شوند.

براین اساس، در این مدت 20 هزار و 955 پرونده در بانک تشکیل شده که از این تعداد 17 هزار و 732 متقاضی به بانک معرفی شدند و 16 هزار و 998 واحد هم به مرحله انعقاد قرارداد رسیدند.

همچنین برای سکونت موقت ساکنان مناطق زلزله زده، 9 هزار و 500 کانکس 12 متری در منطه نصب شد که از این تعداد تاتاریخ 17 آذرماه، درب و پنجره های 8800 کانکس زده شد همچنین برای تامین محل مناسب برای دام روستاییان در این مدت 9500 واحد دامی هم نصب شد.