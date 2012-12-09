عدم اتحاد و همبستگی به مشکلات معلولان دامن می زند

به گزارش خبرنگار مهر فرهاد کاظمی شامگاه یکشنبه با بیان این مطلب در همایش روز جهانی معلولان در اراک افزود: اگر معلولان استان همه با یکدیگر متحد و همدل باشند، می توانند بسیاری از حمایت ها را جذب و در راستای حل مشکلات پیش روی خود گام های اساسی بردارند.

وی با تاکید بر ضرورت پیگیری معلولان در خصوص اجرای برخی مصوبات اعم از مسائل مربوط به مناسب سازی شهر گفت: معلولان باید با پا فشاری و اصرار بر تامین خواسته خود از سوی مسئولین از جمله شورای اسلامی شهر گام اساسی در راستای تسهیل امور خود بردارند.

رئیس شورای اسلامی شهر اراک در ادامه از تخصیص بودجه 500 میلیون تومانی برای مناسب سازی شهر خبر داد و گفت: متاسفانه کارشناس قوی از سوی جامعه معلولان استان نبود تا ما را در اجرای پروژه های مربوطه یاری دهد.

کاظمی ادامه داد: هم اکنون اتاق فکر شورای اسلامی شهر اراک شروع به کار کرده و انتظار می رود تا کارشناسان معلولان با حضور در آن و اظهار نظرهای کارشناسی در طراحی خیابان ها و معابر ما را در طرح جامع مبلمان شهر اراک یاری کنند.

وی با تاکید بر ضرورت تامین اشتغال معلولین در جامعه گفت: شورای شهر نیز با درک حساسیت این موضوع برای معلولین پیگیری این مهم را در دستور کار خود قرار داده و مصوبه ی تامین 20 درصد نیروهای مورد نیاز در حوزه فضای سبز بیانگر این مهم است.

رئیس شواری شهر اراک بابیان این که این مصوبه امسال نیز در حال اجراست یادآور شد: شورای اسلامی شهر اراک همچنین بنا دارد مصوبه ای در خصوص تحویل 20 درصد دکه های شهرداری به معلولین را به تصویب برساند.