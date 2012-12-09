تاثیر شرکت در نمایشگاههای خارجی درجذب گردشگر تنها نیم درصد است

منوچهر جهانیان به خبرنگار مهر گفت: طبق نظرسنجی های به عمل آمده از ورود گردشگران خارجی به کشور و ارتباط با آنها متوجه شده ایم که شناخت قبلی آنها از ایران و جاذبه های گردشگری کشورمان موجب می شود تا برای سفر به ایران ترغیب شوند.

وی ادامه داد: سایتهای اطلاع رسانی و مجازی، تورهای آشناسازی، اقلام تبلیغاتی و شناخت قبلی بیش از حضور نمایشگاههای خارجی موثر است.

جهانیان ادامه داد: از اول سال تا کنون برای حضور در یک نمایشگاه خارجی بودجه نداشته ایم با این حال شرکت کرده ایم و قرار است در نمایشگاه برلین و فیتور اسپانیا نیز حضور پیدا کنیم.

وی همچنین بدهی ایران به نمایشگاه برلین را تکذیب کرد و گفت: اکنون بیشترین میزان ورود گردشگر به ایران گردشگران مذهبی کشورهای همسایه است درحالی که ما در نمایشگاههایی شرکت می کنیم که کشورهای هدف آنها، جز 20 کشور اصلی در ورود گردشگر به کشورمان نیز نیستند بنابراین این حضور بسیار بی تاثیر است.