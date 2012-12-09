موسسات قرآنی در مسیر منویات رهبری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس نظری صبح یکشنبه در جلسه انتخاب هیئت رئیسه مؤسسات قرآنی که در محل سالن جلسات اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد، اظهارداشت: قرآن به لحاظ نقش و تاثیرگذاری عمیقی که در جامعه بشریت دارد مورد هجمههای فراوان دشمنان قرار گرفته است و آنها سعی کردهاند از راههای مختلف در قرآن دست برده و آن را تحریف کنند اما طبق کلام خداوند در قرآن کریم، هرگز به این خواسته خود نمی رسند.
وی، مقابله با هجمههای دشمن را یکی از وظایف مؤسسات و فعالان قرآنی دانست و افزود: وظیفه مقابله با توطئه ها و هجمههای دشمنان نسبت به قرآن، در وهله اول متوجه مؤسسات قرآنی و فعالان آن است که از دو طریق نشر و اشاعه قرآن و آموزش و گسترش معارف آن در جامعه محقق می شود.
حجتالاسلام نظری بیان کرد: متاسفانه در بخش نشر و چاپ، دشمنان بهتر از ما عمل می کنند و گروههایی مانند وهابیت انواع قرآنها را با صفحات زیبا و ارزشمند چاپ و آن را نشر می دهند.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین تصریح کرد: دشمنان اسلام و مسلمین می خواهند با انواع هجمههای خویش، حقیقت باطن و تاثیرگذاری قرآن را از بین ببرند ولی باید بدانند تا زمانیکه قرآن بین مسلمانان است توطئههای آنها اثری نداشته و به اهداف خود نمی رسند.
مدرس حوزه و دانشگاه گفت: باید تدبیری اندیشیده شود تا با تاسیس و ساماندهی مراکز متعدد آموزش قرآن تا آنجا که میتوانیم در گسترش معارف ناب قرآنی و نشر حقیقت و باطن قرآن تلاش کنیم.
وی افزود: آموزشهای قرآنی باید بهگونه ای باشد که در عرصههای مختلف زندگی شاهد حضور قرآن بوده و خانوادهها و افراد از معارف قرآنی برای حل مشکلات متعدد خود کمک گیرند.
حجت الاسلام نظری اظهارداشت: موسسات و مراکز قرآنی باید خواسته مقام معظم رهبری را در رأس برنامه ریزی های خویش قرار داده و با انجام فعالیتهای دقیق و برنامهریزی شده منویات ایشان را تحقق بخشند.
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