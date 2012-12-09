مدیران مازندرانی از طرح شکایت علیه رسانه ها پرهیز کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ابراهیمی در نامه ای خطاب به مدیران ستادی استانداری، فرمانداران و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان تاکید کرد: در صورت وجود هرنوع مسئله یا دعوی حقوقی با رسانه های استان ضمن پرهیز جدی از طرح شکایت یا هرگونه اقدام در این خصوص، موضوع را با استانداری هماهنگ کنند.

در این نامه آمده است: با توجه به سیاست راهبردی دولت مبنی بر تعامل و تقویت ارتباط با رسانه ها، ایجاد ظرفیت پذیرش نقد، نهادینه کردن فضای موثر گفتگو، اعتقاد به اصل پاسخ گویی و مدیریت مدبرانه مسائل بین رسانه ها و دستگاه های اجرایی به منظورحفظ و تقویت آرامش در فضای استان از شکایت علیه رسانه ها خودداری شود.

ابراهیمی ادامه داد: مقتضی است در صورت وجود هرنوع مسئله یا دعوی حقوقی با رسانه های استان ضمن پرهیز جدی از طرح شکایت یا هرگونه اقدامی در این خصوص، موضوع را با اینجانب یا مدیر روابط عمومی استانداری هماهنگ کنید.

بی توجهی مسئولان مازندران به تخریب راه روستایی قائم شهر

رئیس شورای بخش مرکزی قائم شهر گفت: مسئولان مازندران نسبت به ریزش و تخریب راه روستایی ضلع شرقی قائم شهر بی توجه هستند.

سید مهدی صمدی افزود: در روستاها این بخش 700 خانوار و بیش از دو هزار نفر جمعیت ساکن و برای رفت وآمد، خرید مایحتاج به شهر و باتوجه به فصل برداشت مرکبات به این جاده که از جاده های پرتردد روستایی است، نیازمندهستند.

وی با اشاره به اینکه مشکل ریزش جاده از سال گذشته بوده است افزود: مسئولان شهرستانی هیچ اقدامی برای رفع و برطرف کردن این مشکل انجام ندادند.

واحدهای خدماتی و تولیدی آمل دوگانه سوز شدند



فرماندارشهرستان آمل از اقدام و تدبیر بیش از نیمی از نهادهای دولتی، واحدهای خدماتی، آموزشی و تولیدی این شهرستان برای افت و یا قطعی احتمالی گاز در این شهرستان خبر داد.



یدالله اکبرزاده گفت: هم اکنون بیش از 50 درصد نانوایی، بیمارستانها، مدارسه ها وبیشتر اداره های دولتی آمل نسبت به فراهم کردن سوخت دوم خود اقدام کردند.



وی افزود: با تدابیر اندیشده شده در سطح شهرستان به واحدهای تولیدی وصنعتی بخش های خصوصی این شهرستان هم اعلام شده تا هرچه سریعتر نسبت به فراهم کردن سوخت دوم خود اقدام کنند.

مبارزه با حجاب برای از بین بردن هویت نسل ها



هادی ابراهیمی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در جلسه کارگروه بانوان و خانواده استان به آثار مطلوب حجاب اسلامی بر گسترش و صیانت از امنیت اجتماعی اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه نفس انسان دریایی از خواسته ها و تمایلات است که در صورت رغبت به آن ها طغیان می کند، عنوان کرد: در چنین موقعیت مهلکی حجاب به مثابه داروی درمان کننده و موجد امنیت و صفای روحی است.



ابراهیمی افزود: اسلام با التفاط و نگاه ویژه به مساله حجاب و پوشش زنان می خواهد محیط اجتماع از لذت های ناهنجار، پاک شده و راه را جهت حفظ نیروی قدرت مند روحی و جسمی با حضور معنوی در محیط کار بگشاید.

خانواده های شهدا سنگر پایداری برای نیل به اهداف انقلاب



استاندار مازندران گفت: انقلاب اسلامی ایران با اتکا به سرمایه عظیم مردم بویژه خانواده های معظم شهدا، تمامی فراز و نشیب ها را با سربلندی و افتخار پشت سر نهاد.

سید علی اکبر طاهایی در منزل شهیدان سید علیرضا و سید محمد رضا موسوی حضور یافت و ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهدای والامقام، با خانواده ایشان دیدار و گفتگو کرد.

وی با اشاره به نقش و جایگاه ویژه خانواده های شهدا در امتداد حرکت نورانی انقلاب، بیان داشت: خانواده های معظم شهدا سنگر مستحکم پایداری و مقاومت در جهت نیل به اهداف انقلاب شکوهمند اسلامی هستند.