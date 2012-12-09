مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس مطهری فرمانده سپاه ناحیه شاهرود شامگاه شنبه در نشستی با حضور جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاه پیام نور شاهرود که در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد ضمن اشاره به مفهوم آزادی در غرب و ایران، اظهار داشت: اسلام دارای منابع بسیار غنی و مناسبی در خصوص آزادی است که دانشمندان و علما باید با استفاده از آن و به کارگیری برخی از تجربیات مفید سایر کشورها از آن استفاده کنند.

علی شاهینی، رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود نیز در این مراسم از همه دانشجویان خواست به فرمایشات و نظرات مقام معظم رهبری در خصوص وظایف دانشجو توجه و دقت داشته باشند و آن را در مسیر زندگی دانشجویی خود بکار بندند.

برگزاری مسابقه از فرمایشات 25 گانه مقام معظم رهبری در خصوص وظایف دانشجویان و چاپ و یژه نامه روز دانشجو از دیگر برنامه های این مراسم بود.