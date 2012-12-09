مخترع سقزی سیستم کنترل زمان کارکرد موتورخانه شوفاز را طراحی کرد

فاروق محمد امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سیستم کنترل زمان کارکرد موتورخانه شوفاژ با استفاده از یک دستگاه MINI PLC عملکرد زمانی موتورخانه شوفاژ را به صورت اتوماتیک کنترل می کند.

وی افزود:‌ با اعمال تنظیمات دلخواه می توان زمان کارکرد موتورخانه شوفاژ را در ساعات مختلف ایام هفته تعیین و به این ترتیب سیستم کنترل زمان کارکرد موتورخانه شوفاژ در پایان وقت اداری الکتروپمپ های گردش آب را خاموش کرده و از اتلاف انرژی و مصرف سوخت اضافی جلوگیری می کند.

مخترع سقزی بیان کرد: با نصب این سیستم بر روی موتورخانه شوفاژ می توان سیستم گرمایشی ادارات را حدود 80 تا 90 ساعت در هفته خاموش و در حالت آماده بکار نگهداشت.

امینی یادآور شد: صرفه جویی در مصرف انرژی به میزان حداقل 50 تا 60 درصد از جمله مزیت های این سیستم کنترلی است.

وی به روشن شدن سیستم موتورخانه و راه‌اندازی الکتروپمپ ها از ساعت شش صبح تا پایان وقت اداری اشاره کرد و گفت:‌ در روزهای شنبه تا پنجشنبه بعد از پایان وقت اداری سوئیچ به حالت آماده‌ به کار باقی مانده و سیستم موتورخانه خاموش‌ می شود.

مخترع سقزی اظهار داشت: با پایان وقت اداری در روزهای پنجشنبه سوئیچ به حالت آماده ‌به کار باقی مانده ولی سیستم موتورخانه خاموش‌ و در ساعت شش صبح روز شنبه موتورخانه به صورت اتوماتیک و خودکار روشن می شود.

محمد امینی افزود: به منظور جلوگیری از یخ زدگی الکتروپمپ ها در بازه زمانی پنجشنبه تا صبح شنبه یک ساعت دلخواه برای روشن و خاموش شدن پمپ ها در سه شیفت تعریف و سیستم در این ساعت ها به صورت خودکار روشن و بلافاصله خاموش می شود.

وی بیان کرد: تنظیمات سیستم باید به صورتی انجام شود که در زمانی که سوئیچ الکتروپمپ ها به حالت آماده بکار هستند، مشعل ها خاموش نشوند تا دمای آب موجود در دیگ ها نرمال باقی بماند.