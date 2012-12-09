سرهنگ فضل الله شیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 35 گروه پلیس راه در مناطق مختلف استان ایلام در طرح زمستانه مستقر شده اند.

وی بیان داشت: این مناطق بیشتر شامل مناطق خطرناک و گردنه های کوهستانی و برفگیر هستند که گروه های پلیس مستقر شده اند.

این فرمانده انتظامی عنوان کرد: طرح زمستانه پلیس راهور با همکاری دستگاه های اجرایی مختلف مثل هلال احمر و راه و ترابری و یگان های امدادی ارجاع می شود.

شیری عنوان کرد: مردم باید در مناطق برف گیر حتما از زنجیر چرخ استفاده کنند تا به مشکل برنخورند.

وی ادامه داد: پلیس راه به شدت به رانندگان متخلف و مخصوصا حادثه ساز برخوردار قانونی خواهد کرد.

سرهنگ شیری افزود: کاهش تلفات ناشی از حوادث جاده ای مهمترین هدف اجرای طرح سراسری امداد زمستانی در این استان است.