هفت پایگاه قهرمانی در کشور راه اندازی خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی صبور صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان ضمن اشاره به اینکه راه‌اندازی پایگاه‌های قهرمانی در راستای سیاست اصلی این فدراسیون در رشته ورزش سه‌گانه هدفگذاری شده، گفت: در تلاش هستیم تا هفت پایگاه قهرمانی را در کشور راه‌اندازی کنیم.

وی افزود: راه اندازی این پایگاه ها می تواند یک بستر و زمینه خوبی برای تقویت مبانی ورزشی در حوزه تخصصی به وجود آورد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های سه‌گانه با بیان اینکه در تقویت این ورزش‌ها سیاست‌گذاری‌ها به سمت معرفی استعدادها و توانمندی‌ها است، افزود: در یک حرکت تقویتی سعی می‌کنیم هیئت‌های استانی را با کمک‌های مالی مورد حمایت همه‌جانبه قرار دهیم و کمبود اعتبارات ورزشی که گریبانگیر ما شده را برطرف کنیم.

سرعت بخشی به رشد حرفه ای ورزش سه گانه در ایران با استفاده از دانش علمی

صبور افزود: استفاده از دانش علمی و نگرش تخصصی در برنامه ریزی ها و توسعه زیرساخت ها به رشد حرفه ای ورزش سه گانه در ایران سرعت می بخشد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های سه‌گانه گفت: این فدراسیون در سال های 1389 و 1390 در بخش ساختارسازی رتبه چهارم را در بین 50 فدراسیون ورزشی کشور کسب کرده است.

جذب یک مربی خارجی برای هدایت تیم ملی ورزش های سه گانه



وی با بیان اینکه یک مربی خارجی از کشور رومانی برای هدایت تیم ملی ورزش های سه گانه جذب و مورد استفاده قرار می گیرد، افزود: مذاکرات اولیه با حضور وی در ایران صورت گرفته است.

صبور این مربی خارجی را در جزء مربیان درجه دو دانست و گفت: این مربی ظرف یک ماه آینده برای ادامه مذاکرات و عقد قرارداد به ایران سفر می کند.

مجموعه‌های ورزشی در قالب باشگاه‌ها و پایگاه‌ها ایجاد می شود

رئیس فدراسیون ورزش‌های سه‌گانه از احداث مجموعه‌های ورزشی برای استفاده از قهرمانان داخلی و ایجاد ارتباطات بین‌المللی در قالب باشگاه‌ها و پایگاه‌ها خبر داد و گفت: بیش از 11 کشور دنیا برای برگزاری اردوهای مختلف در ایران اعلام آمادگی کردند که ما نیز آمادگی داریم در این زمینه تعامل نزدیکی با آنها برقرار کنیم.

وی با اشاره به گرایش ورزشکاران و علاقمندان به رشته‌ها به صورت تخصصی در روی آوردن به تمرینات مستمر تصریح کرد: ورزش قهرمانی و در کنار آن اهمیت دادن به ورزش همگانی می‌تواند جوانانمان را در برهه‌های مختلف به بالاترین مقام‌ها و شایسته‌ترین رتبه‌ها برساند به شرط آن که بتوانیم از این قابلیت‌ها استفاده کنیم.

دوتن از داوران فدراسیون ورزش های سه گانه درجه بین المللی دارند

صبور با اشاره به نوپا بودن این فدراسیون گفت: در حالیکه قریب پنج سال از عمر این فدراسیون می گذرد در حال حاضر 100 مربی، بیش از 120 داور در کشور تربیت شده اند که دو تن از داوران دارای درجه بین المللی هستند.

رئیس فدراسیون ورزش‌های سه‌گانه در خاتمه گفت: یکی از مربیان دارای درجه بین المللی متعلق به استان سمنان است.

ورزش های سه گانه متشکل از شنا، دو و دوچرخه سواری است.