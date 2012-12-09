بسیجی زن به معنای بسیج خانواده است

به گزارش خبرگزای مهر، سردار حسینعلی یوسفعلی زاده با اشاره به نقش آفرینی زن در طول دوران انقلاب اسلامی افزود: وقتی یک مادر، همسر و خواهر در یک خانواده با این تفکرانجام وظیفه می کند، در واقع اعضای خانواده را از لحاظ فکری و روحی به سمت بسیج سوق می دهد.

وی اظهارداشت: همان گونه که در حرکت بی نظیر امام حسین(ع)، زنان همراه و هم دوش مردان و پس از حادثه جان سوز کربلا به عنوان سفیران کربلا انجام وظیفه کردند، در انقلاب اسلامی نیز این منطق دایر است.

سردار یوسفعلیزاده افزود: بانوان ما این مهم را چه در دوران مبارزه و چه پیروزی، دوشادوش مردان و بلکه جلودار حرکت ملیونی حرکت حزب الله، در مسیر تحقق انقلاب و برقراری نظام جمهوری اسلامی پیش قدم بودند و به تکلیف عمل کردند.

فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی تصریح کرد: بسیج جامعه زنان در بسیج ده ها میلیونی یکی از کارآمدترین تشکل های مردمی، فرهنگی، اجتماعی و دفاعی در نظام اسلامی است.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه" بسیج کلید طلایی حل مشکلات نظام است"، اظهارداشت: این کلید طلایی ترکیبی از آحاد و اقشار مختلف بسیج است که در بدنه عمده آن بسیج جامعه زنان هستند.

سردار یوسفعلیزاده افزود: در طی سال های متمادی نظام جمهوری اسلامی ایران زنان مخلص جامعه اسلامی در بسیج حضور پیدا کردند و نقش بی نظیر خودشان را در خط امام (ره) و گفتمان امام(ره) پیگیری می کنند.

وی با بیان اینکه زنان با حضور پر شور خو در بسیج موجب رونق و گرمی این تشکیلات می شوند، تصریح کرد: بدون شک اعضای بسیج مردان از خانه هایی نشأت می گیرد که زنان آن نیز بسیجی اند.

فرمانده سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی با اشاره به اینکه بیش از 100 هزار عضو بسیج استان خواهران بسیجی هستند، افزود: هم اکنون که جنگ نرم بر علیه این انقلاب و نظام در جریان است، خط مقدم و سنگربان اصلی زنان اند.