به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر عطاءالله صالحی صبح یکشنبه در جمع بسیجیان مقاومت شهید حرآبادی حوزه قدس سپاه شهرستان بوشهر اظهار داشت: فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی بسیج در پایگاه‌های مقاومت نظام و جوانان را در مقابل تهاجمات فرهنگی دشمن بیمه می‌کند.

وی اضافه کرد: جای تحسین و تشکر دارد که بسیجیان مومن و دلیر ایران اسلامی آنچه مقتدای خود مقام معظم رهبری در عرصه‌های مختلف از آنها می خواهند آن را با جان و دل انجام می‌دهند.

فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ادامه داد: روحیه بالا، پویا و سرزنده بسیجیان در عرصه‌های مختلف باعث شده تا دوستان از آنها الگو گرفته و دشمنان جرات تجاوز به مرزهای ایران اسلامی را حتی در فکر خود نیز پرورش ندهند.

صالحی با بیان اینکه افتخارم این است که بسیجی هستم، خاطرنشان کرد: حضور در جمع بسیجیان افتخار بوده و برای هر مسئولی روحیه مضاعف برای ادامه خدمت است.

وی در پایان ضمن تاکید بر فعالیت هر چه بهتر بسیجیان در پایگاه‌های مقاومت، تصریح کرد: فعالیت گسترده و مستمر بسیجیان در پایگاه‌های مقاومت و انجام فعالیت‌های فرهنگی دشمنان را در مقابله با نظام را ناامید کرده است.