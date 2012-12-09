حجت‌الاسلام احمد سالک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر دیدگاه خود را درباره فیلم "من مادر هستم" اینگونه اعلام کرد: فیلم "من مادر هستم" مجموعه ارزش‌های انقلاب را زیر سوال برده و حتی به این ارزش‌ها ضربه سنگینی وارد کرده است و بدون تردید وزارت ارشاد باید نمایش آن را متوقف کند تا پس از این تکلیف فیلم و مسئولان خاطی توسط دستگاه قضایی مشخص شود.

وی همه اعضای کمیسیون فرهنگی را درباره "فیلم من مادر هستم" متفق القول دانست و گفت: در جلسه این هفته کمیسیون فرهنگی مجلس درباره نحوه مواخذه از مسئولان و مطالبه از قوه قضائیه تصمیم‌گیری خواهد شد.

این نماینده مجلس با اشاره به پرونده مفتوح در دادستانی تهران در شکایت از سازمان سینمایی و عوامل فیلم توضیح داد: افراد متشاکی به جای طرح بحث در رسانه‌ها باید در دادگاه صالحه حاضر و در مورد اتهامات پاسخگو باشند.

کمیسیون فرهنگی مجلس 20 آذر ماه درباره فیلم "من مادر هستم" تشکیل جلسه خواهد داد و نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.