  1. هنر
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۷

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

متشاکیان "من مادر هستم" به جای رسانه‌ها در دادگاه پاسخگو باشند

متشاکیان "من مادر هستم" به جای رسانه‌ها در دادگاه پاسخگو باشند

حجت‌الاسلام احمد سالک از افراد متشاکی در پرونده "من مادر هستم" خواست به جای طرح بحث در رسانه‌ها در دادگاه صالحه حاضر و در مورد اتهامات پاسخگو باشند.

حجت‌الاسلام احمد سالک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر دیدگاه خود را درباره فیلم "من مادر هستم" اینگونه اعلام کرد: فیلم "من مادر هستم" مجموعه ارزش‌های انقلاب را زیر سوال برده و حتی به این ارزش‌ها ضربه سنگینی وارد کرده است و بدون تردید وزارت ارشاد باید نمایش آن را متوقف کند تا پس از این تکلیف فیلم و مسئولان خاطی توسط دستگاه قضایی مشخص شود.

وی همه اعضای کمیسیون فرهنگی را درباره "فیلم من مادر هستم" متفق القول دانست و گفت: در جلسه این هفته کمیسیون فرهنگی مجلس درباره نحوه مواخذه از مسئولان و مطالبه از قوه قضائیه تصمیم‌گیری خواهد شد.

این نماینده مجلس با اشاره به پرونده مفتوح در دادستانی تهران در شکایت از سازمان سینمایی و عوامل فیلم توضیح داد: افراد متشاکی به جای طرح بحث در رسانه‌ها باید در دادگاه صالحه حاضر و در مورد اتهامات پاسخگو باشند.
 
کمیسیون فرهنگی مجلس 20 آذر ماه درباره فیلم "من مادر هستم" تشکیل جلسه خواهد داد و نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.
کد مطلب 1761315

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