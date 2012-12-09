مهلت ارسال آثار جشنواره سفرنگاری ناصرخسرو تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل استقبال شرکت کنندگان از فراخوان دومین جشنواره سفرنگاری ناصرخسرو و درخواست آنان، مهلت ارسال آثار تا آخر وقت اداری روز پنجم دی ماه سال جاری تمدید شد.

شرکت کنندگان در بخش اصلی جشنواره سفرنامه های خود را در شاخه های نوشتاری، عکس، فیلم، صوتی و وبلاگ به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در بخش وبلاگ که یکی از پرطرفدارترین بخشهای جشنواره در سال گذشته بوده،‌ صاحبان وبلاگها می توانند وبلاگ خود را در جشنواره ثبت کنند تا مورد قضاوت قرار گیرد.

همچنین بخش جنبی جشنواره امسال هم بخش تصویرگری است و علاقمندان در این حوزه می توانند آثار خود را برای بخش جنبی در جشنواره شرکت دهند.

بخش ویژه این جشنواره نیز در بخش نوشتاری سفر در موزه، سفرنامه به زبان انگلیسی،سفرنامه‌تهران و تهیه راهنمای سفر ، در بخش فیلم، فیلمهای صد ثانیه ای و در بخش کلیپ ، کلیپ های عکس است.

نخستین جشنواره رقابتی سفرنگاری ناصرخسرو قبادیانی سال گذشته به منظور تشویق گردشگران ایرانی به سفرنگاری‎‎، ترویج فرهنگ و آداب سفر، ایجاد بستری برای تعامل و انتقال تجربیات‌، معرفی مقاصد سفر به گردشگران، احیای سنت سفرنگاری، تشویق به مستندسازی وقایع و اتفاقات، آشنایی ‌با اماکن تاریخی و محیط‌های طبیعی، سبک زندگی، روحیات، اعتقادات و سنن اقوام گوناگون ایرانی بر اساس یافته‌های عینی و توجه دوباره به ادبیات ایران‌زمین از زاویه‌ای نو برگزار شد.

امسال نیز مراسم اختتامیه و اهدای جوایز دومین جشنواره سفرنگاری ناصرخسرو در روز پنجم بهمن سال جاری برگزار می شود.

همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر و نیز ثبت نام و شرکت در جشنواره ، می توان به سایت جشنواره به نشانی www.safarnegar.com مراجعه کرد. آثارارسالی نیز باید تا پایان روز اداری پنجم دی 1391 به نشانی دبیرخانه واقع در تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه‌ طاهری، برج تجارت ایرانیان، طبقه چهارم، واحد شش ارسال شود.