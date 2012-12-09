لزوم جهاد علمی در دانشگاه ها/ ارتقاء علمی عامل مخالفت دشمنان با نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی محققی شنبه شب در نشست با اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: دشمنان از پیشرفت علمی ایران اسلامی هراس دارند و به همین دلیل از هر طریقی سعی در سنگ اندازی در این مسیر دارند.

وی ابراز داشت: باید استفاده بهینه از امکانات موجود به جهاد علمی پرداخته و در مسیر تعالی و پیشرفت کشور تلاش کنیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به تحریم ها یادآور شد: جهاد وقتی معنا پیدا می کند که شرایط دشوار بوده و دشمنان دست به کارشکنی بزنند.

وی گفت: اکنون نیز باید با جهاد علمی به سمت خودکفایی کشور پیش رفته و دشمنان را شکست دهیم.

محققی تصریح کرد: دانشگاه باید برای رسیدن به پیشرفت های علمی تمام توان خود را به کار گیرند و اگر این مهم تحقق نیابد نشانه کم کاری آنهاست.

وی دانشگاه را خاستگاه افراد موفق و ارزشمند دانست و افزود: این امر نشان دهنده سعی و تلاش اساتید دانشگاه ها و اعضاء هیئت علمی برای تحقق آرمان های علمی و فرهنگی نظام است.

