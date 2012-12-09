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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۹:۵۶

محققی:

لزوم جهاد علمی در دانشگاه ها/ ارتقاء علمی عامل مخالفت دشمنان با نظام است

لزوم جهاد علمی در دانشگاه ها/ ارتقاء علمی عامل مخالفت دشمنان با نظام است

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون وزیر بهداشت ارتقاء علمی ایران را عامل مخالفت دشمنان با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی محققی شنبه شب در نشست با اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: دشمنان از پیشرفت علمی ایران اسلامی هراس دارند و به همین دلیل از هر طریقی سعی در سنگ اندازی در این مسیر دارند.

وی ابراز داشت: باید استفاده بهینه از امکانات موجود به جهاد علمی پرداخته و در مسیر تعالی و پیشرفت کشور تلاش کنیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به تحریم ها یادآور شد: جهاد وقتی معنا پیدا می کند که شرایط دشوار بوده و دشمنان دست به کارشکنی بزنند.

وی گفت: اکنون نیز باید با جهاد علمی به سمت خودکفایی کشور پیش رفته و دشمنان را شکست دهیم.

محققی تصریح کرد: دانشگاه باید برای رسیدن به پیشرفت های علمی تمام توان خود را به کار گیرند و اگر این مهم تحقق نیابد نشانه کم کاری آنهاست.

وی دانشگاه را خاستگاه افراد موفق و ارزشمند دانست و افزود: این امر نشان دهنده سعی و تلاش اساتید دانشگاه ها و اعضاء هیئت علمی برای تحقق آرمان های علمی و فرهنگی نظام است.
 

کد مطلب 1761317

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