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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۸

حضرت پور در گفتگو با مهر:

نگاه فرهنگی تنها راه برون رفت از گره کور ترافیک در ارومیه است

نگاه فرهنگی تنها راه برون رفت از گره کور ترافیک در ارومیه است

ارومیه - خبرگزاری مهر: شهردار ارومیه گفت: مهمترین عامل در جهت حل مسایل و مشکلات ترافیک در ارومیه، توجه به مقوله فرهنگ است.

محمد حضرت پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیان اینکه متاسفانه شاهد ترافیک سنگین در برخی از خیابان ها و معابر ارومیه هستیم اظهارداشت: باید در کنار نوسازی ناوگان حمل ونقل شهری به راه حل های بحث فرهنگ سازی در جهت رفع مشکل ترافیکی ارومیه توجه کرد.

وی با بیان اینکه ارومیه دومین شهر از لحاظ نسبت ماشین با جمعیت است اعلام کرد: 80 درصد خودروها در سطح شهر تک سرنشین هستند که این امر موجب تشدید مشکل ترافیک در خیابان های ارومیه می شود.
 
شهردار ارومیه با تاکید بر اینکه متاسفانه فرهنگ استفاده از ناوگان عمومی حمل و نقل هنوز نهادینه نشده است افزود: با فرهنگ سازی استفاده صحیح از وسایل نقلیه و نهادینه کردن رفتار درست رانندگی می توانیم شاهد کاهش ترافیک شهری باشیم.
 
وی در ادامه اجرای طرح BRT را از دیگر راهکارهای مدیریت شهری ارومیه در سالجاری ذکر کرد و یاد آور شد: فاز اول این طرح به طول 13 کیلومتر در دست مطالعه است.
 
حضرت پور از دیگر برنامه های شهرداری برای کاهش مشکل ترافیک ایجاد خط ویژه تردد ویژه اتوبوس از فلکه بهداری تا فلکه مدرس عنوان و اضافه کرد: با اجرای این طرح پیش بینی می شود مقداری از بار ترافیکی این مسیر کاهش یابد.
 
شهردار ارومیه در ادامه با تاکید بر نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری اظهارداشت: هم اکنون نزدیک به 450 دستگاه تاکسی فرسوده در شهر ارومیه فعال هستند که باید از رده خارج شوند و این امر نیازمند اعطای یارانه به رانندگان تاکسی در قالب سود بانکی است.
 
وی از استفاده 37 درصدی مردم ارومیه از تاکسی خبر داد و افزود: بیش از 37 درصد مردم ارومیه برای عبور و مرورهای خود در شهر از تاکسی استفاده می کنند و نظر سنجی انجام شده نشان می دهد که بیش از 50 درصد مردم از عملکرد سازمان تاکسیرانی شهرداری ارومیه رضایت دارند.
 
شهردار ارومیه با بیان اینکه در سالهای اخیر طرح های متعدد ترافیکی در ارومیه اجرا شده است گفت: متاسفانه همه طرح ها مسکنی بیش نبوده خیلی زود تاثیر خود را از دست داده اند.
کد مطلب 1761318

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