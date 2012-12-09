تقویت بصیرت همگانی مهمترین راهکار مقابله با ترفندهای دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مرادی شامگاه شنبه در نشست فرهنگی بصیرتی بسیج اساتید در دانشگاه پیام نور مرکز بیجار اظهار داشت: پیامبران بزرگ الهی انسان های شریف و بصیری بودند که در مقاطع مختلف تاریخ از جانب خداوند ماموریت یافته و به وسیله وحی مدد شدند تا پایه گذار فرهنگی سازنده باشند و از این مسیر انسان را به سر منزل رشد و کمال راهنمایی کنند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بیجار افزود: فرهنگ اسلامی که همان فرهنگ انبیاء الهی است یکی از مهمترین فرهنگ ها در میان فرهنگ های موجود در جوامع بشری است که توسط نبی مکرم اسلام و ائمه (س) با استمداد از وحی در جهان گسترش یافته است.

وی ادامه داد: امروز باید کارهای فرهنگی با اهداف عاشورایی انجام و عبرت های عاشورایی را ترویج کنیم چون دشمن با همه توان، درصدد نابودی ارزش های دینی ما و کم رنگ کردن نقش ولایت فقیه است.

امام جمعه بیجار بیان کرد: باید با اطاعت و تحقق منویات ولی فقیه به عنوان بزرگ پرچمدار اسلام در جهان، دشمن را مایوس و نابود کنیم.

مرادی با اشاره به تلاش های تبلیغاتی دشمن و استفاده از ابزارهای مختلف برای نابودی دین، اعتقادات و باورهای دینی جوانان جامعه اسلامی و به انحراف کشاندن آنها اظهار داشت: تقویت بصیرت و اطاعت از ولی فقیه و آشنایی با فرهنگ عاشورایی مهمترین راهکار مقابله با ترفندهای دشمن است.