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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۰۲

حجت الاسلام مرادی:

تقویت بصیرت همگانی مهمترین راهکار مقابله با ترفندهای دشمن است

تقویت بصیرت همگانی مهمترین راهکار مقابله با ترفندهای دشمن است

بیجار - خبرگزاری مهر: امام جمعه بیجار گفت: تقویت بصیرت و اطاعت از ولی فقیه مهمترین راهکار مقابله با ترفندها و توطئه های دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مرادی شامگاه شنبه در نشست فرهنگی بصیرتی بسیج اساتید در دانشگاه پیام نور مرکز بیجار اظهار داشت: پیامبران بزرگ الهی انسان های شریف و بصیری بودند که در مقاطع مختلف تاریخ از جانب خداوند ماموریت یافته و به وسیله وحی مدد شدند تا پایه گذار فرهنگی سازنده باشند و از این مسیر انسان را به سر منزل رشد و کمال راهنمایی کنند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بیجار افزود: فرهنگ اسلامی که همان فرهنگ انبیاء الهی است یکی از مهمترین فرهنگ ها در میان فرهنگ های موجود در جوامع بشری است که توسط نبی مکرم اسلام و ائمه (س) با استمداد از وحی در جهان گسترش یافته است.

وی ادامه داد: امروز باید کارهای فرهنگی با اهداف عاشورایی انجام و عبرت های عاشورایی را ترویج کنیم چون دشمن با همه توان، درصدد نابودی ارزش های دینی ما و کم رنگ کردن نقش ولایت فقیه است.

امام جمعه بیجار  بیان کرد: باید با اطاعت و تحقق منویات ولی فقیه به عنوان بزرگ پرچمدار اسلام در جهان، دشمن را مایوس و نابود کنیم.

مرادی با اشاره به تلاش های تبلیغاتی دشمن و استفاده از ابزارهای مختلف برای نابودی دین، اعتقادات و باورهای دینی جوانان جامعه اسلامی و به انحراف کشاندن آنها اظهار داشت: تقویت بصیرت و اطاعت از ولی فقیه و آشنایی با فرهنگ عاشورایی مهمترین راهکار مقابله با ترفندهای دشمن است.

کد مطلب 1761324

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