  1. بین الملل
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۲

رسانه ها خبر دادند؛

اعتراضات در دانشگاه خارطوم پس از کشته‌شدن چهار دانشجو

اعتراضات در دانشگاه خارطوم پس از کشته‌شدن چهار دانشجو

رسانه های عربی دقایقی پیش از افزایش اعتراضات در دانشگاه خارطوم سودان پس از کشته شدن چهار دانشجو خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری العربیه دقایقی پیش در خبری فوری اعلام کرد: در پی کشته شدن چهار دانشجو در اعتراضات اخیر در پایتخت سودان، بر شدت تظاهرات ضد دولتی در دانشگاه خارطوم افزوده شده است.

جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.

کد مطلب 1761325

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