به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری العربیه دقایقی پیش در خبری فوری اعلام کرد: در پی کشته شدن چهار دانشجو در اعتراضات اخیر در پایتخت سودان، بر شدت تظاهرات ضد دولتی در دانشگاه خارطوم افزوده شده است.

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