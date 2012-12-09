به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری العربیه دقایقی پیش در خبری فوری اعلام کرد: در پی کشته شدن چهار دانشجو در اعتراضات اخیر در پایتخت سودان، بر شدت تظاهرات ضد دولتی در دانشگاه خارطوم افزوده شده است.
جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.
رسانه های عربی دقایقی پیش از افزایش اعتراضات در دانشگاه خارطوم سودان پس از کشته شدن چهار دانشجو خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری العربیه دقایقی پیش در خبری فوری اعلام کرد: در پی کشته شدن چهار دانشجو در اعتراضات اخیر در پایتخت سودان، بر شدت تظاهرات ضد دولتی در دانشگاه خارطوم افزوده شده است.
جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.
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