حسین قنادیان، رئیس سازمان بسیج هنرمندان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سلوک رفتاری و شخصیت مرحوم خلیل عمرانی اظهار داشت: عمرانی بیش از آنکه شاعر باشد، دلسوز مردم، دین و کشور خود بود و شیفتگی به خدمتگزاری به مردم کشورش در کار و رفتار او موج می‌زد.

وی افزود: پاکی و بی‌آلایشی در زندگی عمرانی همواره دیده می‌شد. زندگی او بسیار ساده و در عین حال صمیمی بود و همین موضوع در رفتار جمعی و کردار او هم مشاهده می‌شد. من در تمام سال‌های آشنایی‌ام با وی حس نکردم که هیچگاه عمرانی به دنبال نام و نشان پیدا کردن باشد و بسیار ساده و خاکی می‌زیست و رفتار می‌کرد.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان با اشاره به پیشینه معلمی مرحوم عمرانی تاکید کرد: او از همین کسوت و با مقام معلمی به دنبال تربیت نسل جدید شاعران انقلاب اسلامی بود و نگاه او به شعر و تربیت شاعران نیز همانند نگاهش در شغل معلمی به موضوع تربیت توجه داشت و به همین خاطر می‌توان گفت که عمرانی پیش از دغدغه شاعری در کارش دغدغه اسلام و انقلاب اسلامی را داشت.

قنادیان همچنین به تربیت بیش از هزار شاعر در سال‌های اخیر از سوی عمرانی اشاره کرد و گفت: فعالیت‌های عمرانی در یک دهه شکل دهی به انجمن شعر بسیج، در حوزه کارگاه‌های آموزشی و برگزاری جشنواره‌های شعر بسیج موضوعی نیست که به سادگی بتوان فراموش کرد.

وی در پایان ازآماده انتشار شدن آخرین اثر مرحوم عمرانی در این سازمان خبر داد و گفت: آبان‌ماه امسال وی جمعی از شاعران را بسیج کرد تا درباره موضوع آزاد‌سازی سوسنگرد اشعاری سروده و جمع‌آوری شود که این مجموعه تدوین شده و پیش از بیماری ایشان در اختیار ما گرفت که امیدواریم همزمان با مراسم یادبود وی زیر چاپ برود و منتشر شود.